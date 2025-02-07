《劇場版派遣女醫X FINAL》日本票房破30億 米倉涼子：我絕不失敗

米倉涼子抱病演《劇場版派遣女醫X FINAL》 日本票房勇破30億

被譽為「國民醫療劇金字塔」的知名作品《派遣女醫X》（日語：ドクターX〜外科医・大門未知子〜，英語：Doctor-X），在輝煌12週年之後，以集大成新作《劇場版派遣女醫X FINAL》為全系列邁向最終完結，並將在2月21日於全台大銀幕隆重獻映。本片在日本上映後叫好叫座，一度名列日本真人電影票房年度第三名，上映45天後的票房更突破30億日元（約新台幣6.05億元），吸引超過226萬民眾搶看，展現驚人的票房號召力。

米倉涼子在片中詮釋醫術精湛的外科女醫「大門未知子」，並因此成為「收視女王」。雖然她在近年罹患「低髓液壓症候群」（低腦壓頭痛），不得不減少演藝工作，但她仍在還沒完全康復的情況下，抱病演出拯救生命的妙手女醫，讓她對此有感而發：「我想這就是我為什麼能夠更強烈感受到生命的珍貴，而這也是本片的主題之一，同時也是我拍攝的原因之一。」

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

輝煌12年醫療劇邁向完結 「我，絕不失敗」台詞秘辛首度曝光

《派遣女醫X》自2012年開播後，至今已播出七季，還有特別篇跟衍生劇，每次播出全新一季都掀起高度話題。而在開播十二週年之際，終於透過大銀幕迎來最終結局的《劇場版派遣女醫X FINAL》。

全片集結系列史上最堅強的演員陣容，並將揭開米倉涼子飾演有「不敗女醫」之稱的「大門未知子」的過往秘辛。同時，至今在劇集中克服重重危機的大門，這回還將面對史上最強大的敵手，以及最嚴重的危機，消息一出也引爆各界關注。尤其現年49歲的米倉涼子，以這部作品獲封「收視女王」名號，扮演醫術高超的外科女醫，拯救了無數垂危生命。

不過，她卻在近年身體亮起紅燈，罹患「低髓液壓症候群」（低腦壓頭痛），不得不減少演藝工作。然而這部作品卻是她怎樣都難以割捨的心頭愛，依然選擇抱病演出本片。她對此回應：「我還沒有完全康復，拍攝的時候，身體狀況也不是很好，但那段時間我以自己的方式使盡全力，我想這就是我為什麼能夠更強烈感受到生命的珍貴，而這也是本片的主題之一，同時也是我拍攝的原因之一，所以我以細細品味每一個場景的態度，來對待大門未知子這個角色。」

對於本片是系列作品的最終完結，米倉表示：「如果沒有12年的電視劇，我就不會站在這裡。」事實上，就連米倉本人都沒想到會連演長達12年，透露這角色已經成為「自己不可或缺的一部分」。米倉繼續說道：「所有參演者都如家人般互相尊重及敬愛，多虧有大家，才能完成這部作品。這部作品的看點很多，希望大家能注目大門未知子在說出『我，絕不失敗』這句話前的發展，以及她說出這句話的瞬間。這是我們灌注這12年來所有心意的一部作品，請大家務必進電影院觀賞。」

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

226萬民眾搶看米倉涼子熱演妙手女醫 票房狂飆30億「絕不失敗」

以「我，絕不失敗」成為膾炙人口經典台詞，輝煌12年終於邁向完結的《劇場版派遣女醫X FINAL》，日本也可說是「票房，絕不失敗！」光是在日本上映三天，就吸引超過44萬名觀眾，票房吸金超過6億日元（約新台幣1.21億元），更是日本年度上映1200多部真人電影當中，僅次於《王者天下：大將軍歸來》和《LAST MILE：全面引爆》之後的日本真人電影票房年度第三名。

上映45天後的累積票房更勇破30億日元（約新台幣6.05億元），吸引超過226萬民眾搶看，也因此成為米倉涼子演藝生涯當中，最賣座的電影演出作品。甚至連日本最大影視口碑網站「Filmarks」也開出4.1分超高評價，觀眾紛紛大讚：「前面笑爆，後面哭爆！」這也讓本片可說是全系列的集大成之作，勢必將登上醫療電影金字塔的嶄新頂點！

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

這部由「收視女王」米倉涼子領銜主演，日本票房大破30億日元的話題電影《劇場版派遣女醫X FINAL》，即將在2月21日於全台隆重獻映。本片劇情描述當今的日本，白色巨塔已然崩壞，本該是拯救生命的醫療體制，也被迫迎來弱肉強食的時代。在陷入危機的日本醫療現場，一群獨來獨往的自由醫師出現了，他們就像獨行俠般，不受體制牽絆，一如這位美麗性感的天才外科醫生大門未知子（米倉涼子飾演），她討厭成群結黨、討厭權威、討厭束縛，專業醫師執照與扎實養成的醫術，是她的唯一武器。這回，大門為了拯救某國總統的生命而離開日本。

同時，才華洋溢且精通政商界的神津比呂人（染古將太飾演），被任命為東帝大學醫院的新院長；而他的雙胞胎弟弟多可人（染古將太分飾），則是一家有資金支持的醫療設備製造商執行長。比呂人徹底合理化醫院改革的作風，導致醫護人員紛紛請辭。這時，大門被過往的同事森本（田中圭飾演）找回，並與比呂人一拍即合。不過當比呂人見到未知子的恩師神原晶（岸部一德飾演）時卻臉色大變。另一方面，森本也前往廣島吳市，試圖一探大門神秘的過去。

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際