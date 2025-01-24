《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬修女x薩滿巫師 有望再現《破墓》票房神蹟

年度驚悚鉅獻《黑祭司2：闇黑修女》1月24日（週五）將在韓國、台灣同步上映，《黑祭司2：闇黑修女》目前韓國（1/23上午）的即時預售率高達40.7%，上映前一天就已有超過17.7萬人購買預售票，登全韓預售冠軍！

宋慧喬睽違10年電影鉅獻《黑祭司2：闇黑修女》，未演先轟動，許多影評人觀賞試片後都給予高度的好評，膝關節大讚，「修女以天主教驅魔儀式＋薩滿巫師助法，這種東西合璧大戰邪魔的方式，我還真的第一次看到！《黑祭司2：闇黑修女》不只是賣弄降魔奇觀，還有你沒看過的宋慧喬！」雀雀也力推，「《黑祭司2：闇黑修女》打造類型影像工程一點都不隨便，每一顆鏡頭都絕美，美學造詣實屬精品等級」。

此外，1月22日在台北樂聲影城舉辦首映會，也獲得大量好口碑，「中西合併對抗惡魔太新奇」、「宋慧喬顏值、演技全都在線」、「續集是完全獨立的故事，不用第一集也看得懂」、「好看到一刻都捨不得移開目光」、「喬妹氣勢逼人，眼神好殺」…。

《黑祭司2：闇黑修女》登韓國預售冠軍！於160國上映。圖/車庫娛樂

而《黑祭司2：闇黑修女》相同宇宙觀的前作《黑祭司》是《破墓》導演張在現的經典代表作，當年在韓國上映後打破韓國11月的票房紀錄，最後締造了544萬觀影人次的驚人成績，開啟韓國神祕恐怖電影的全新篇章！《寄身上流》朴素談在《黑祭司》中飾演被惡魔附身的少女，展現驚人的精湛演技，獲得4個新人獎與3個女配角獎！

而在電影《黑祭司2：闇黑修女》中姜棟元也驚喜現身，讓《黑祭司》的宇宙觀震撼展開，為了迎接《黑祭司2：闇黑修女》在台灣上映，同宇宙前作的韓國靈異驚悚經典《黑祭司》全片已上架👉車庫娛樂YouTube頻道《黑祭司》，讓觀眾限時免費重溫，目前上線不到一天已有近萬人觀看，搶在《闇黑修女》上映前重溫前作。

《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬從小就和媽媽一起看恐怖電影。圖/車庫娛樂

不僅如此，為迎接新春到來，車庫娛樂YouTube頻道也特別推出新春特企，上架多部話題電影讓觀眾在連假期間可以限時重溫，包含被稱為女性版《浴血任務》的《天使營救》即將全台戲院上映！因應《天使營救》全台上映👉車庫娛樂YouTube頻道限時免費重溫《浴血任務》，看傑森史塔森、席維斯史特龍、阿諾史瓦辛格、布魯斯威利開創動作片新紀元。

《乖女孩》現正全台熱映中，電影《乖女孩》成了妮可基嫚近二十年來首次跨越的票房新里程碑！而她的經典代表作還包含了👉車庫娛樂YouTube頻道《別相信任何人》、👉《車庫娛樂YouTube頻道《神鬼第六感》也都在車庫娛樂YouTube頻道看得到。

《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂

《魷魚遊戲2》慈父李陣郁小時候竟想當神父，《黑祭司2：闇黑修女》對立宋慧喬。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》Dolby Atmos版海報。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂