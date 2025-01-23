《喪屍集中營》蒙古喪屍超特別 強悍打屍絕技燃爆全場

蒙古喪屍恐怖片首度登上台灣大銀幕！

2025年第一部活屍電影《喪屍集中營》（原文片名：Z Zone）即將在台上映！因為一場集中營的祕密實驗，前所未見的喪屍大軍即將被釋放，究竟被囚於營區的罪犯們能否逃出生天？

本片於第24屆高雄電影節正式入選，全台首映後引發眾多影迷討論，掀起蒙古電影在台新篇章。其混合生存恐怖、驚悚、剝削和喪屍的破格類型，和導演比爾古恩楚倫多吉的新鮮視角讓影評大讚：「極具娛樂性，喪屍呈現極為寫實。」「高速奔跑的喪屍大幅增添動作場面的緊張感！」「既殘酷又深刻，喪屍愛好者絕對會喜歡。」片中出現的雪地近身肉搏、擲斧和木棍插進咽喉等強悍又新穎的「打屍」手法也蔚為話題。《喪屍集中營》2月7日全台上映。

《喪屍集中營》。圖/車庫娛樂

蒙古動作新星曾根成吉思領銜主演

《喪屍集中營》中飾演澤格茨的曾根成吉思（Tsenguun Chingis）為蒙古知名特技演員，母親為職業體操選手的他，是貨真價實的練家子出身。成吉思不只為蒙古國家馬戲團的表演者，還曾以雜技及鋼管舞打進蒙古達人秀準決賽。一身結實肌肉的他也不吝在社群上分享自己的好身材和高強實力，吸引無數粉絲。

而飾演揚加的則是蒙古女星普蕾芙賈各爾登布萊格（Purevjargal Erdenebileg）也在Instagram分享拍攝《喪屍集中營》幕後照，只見她額頭掛傷、神情決絕地拿著一把短斧，並透露這是演過最英勇、強大的角色，讓觀眾期待她在戲中會有多精彩的動作場面。

《喪屍集中營》曾根成吉思。圖/取自IG@canistsenguun

獨立電影界大將比爾古恩楚倫多吉全新出擊

蒙古電影界近年蓬勃發展，以首都烏蘭巴托為中心掀起了一股獨立電影新浪潮，其中的代表人物絕對不能忽略比爾古恩楚倫多吉（Bilguun Chuluundorj），畢業於蒙古軍事音樂學校及楊百翰大學夏威夷分校的他才華洋溢，其編劇作品《Nomads vs. Zombies》以蒙古少見的喪屍題材探討親緣關係。這回在長片處女作《喪屍集中營》更是放開了手腳，揮灑血漿和假體，要讓世界領略蒙古電影的生猛活力。

《喪屍集中營》故事描述一群年輕罪犯被轉移至一處偏遠的集中營改造，在不人道的高壓管理下，過著卑微的生活。過程中他們發現自己正身陷一場恐怖實驗，陰謀的背後有著不可告人的祕密，此時喪屍大軍突然出現，他們能相信彼此、躲過病毒感染，成功逃出煉獄嗎？《喪屍集中營》將於2月7日在台上映。

《喪屍集中營》。圖/車庫娛樂

《喪屍集中營》。圖/車庫娛樂

《喪屍集中營》。圖/車庫娛樂

《喪屍集中營》。圖/車庫娛樂

《喪屍集中營》。圖/車庫娛樂

《喪屍集中營》。圖/車庫娛樂

《喪屍集中營》。圖/車庫娛樂