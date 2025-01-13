《深海》水墨畫卷如夢似幻 遺憾與感動無聲流淌

曾以《西遊記之大聖歸來》享譽國際影壇的導演田曉鵬，其近期最新作品《深海 𝐃𝐄𝐄𝐏 𝐒𝐄𝐀》也深受觀眾期待與肯定，歷時七年後的作品淬鍊，獲得9億人民幣票房佳績，讓觀眾驚呼中國動畫電影崛起的契機與再次跳躍。本片延續盛讚口碑、亮眼票房，將在臺灣1月29日春節檔全台上映。

因為一場意外，小女孩參宿跌入神秘的海底世界，那裡有絢麗奪目的美食佳餚，深邃無垠的海風光景，還有好多好多朋友，最會施展魔法的南河、刀子嘴豆腐心的金爺爺、溫柔婉約的阿花阿姨。參宿跟他們彷彿一家人相處融洽，但參宿還是最想念她的親生媽媽，也許在海底最深處的深海之眼能夠替她找到媽媽，儘管這一趟可能一去不返，大家還是想替參宿一搏圓夢。

《深海》。圖/捷傑電影

「媽媽，我又夢到你了，你還好嗎?」女孩參宿經常午夜夢迴後的一句話，自小父母離異後，儘管爸爸再婚又有個完整的家，但參宿遲遲無法融入這個新家。弟弟糖豆的出世，參宿更是在家庭中更被帶走一部分的關愛，也對媽媽的思念加劇。本片透過虛實幻境的交錯手法，深刻細膩地描繪兒童內心，幽微之間探究那份渴望愛與被愛的成長故事。

也值得一提的是，田導演和他的團隊開發出一種基於粒子的CG技術，將傳統中國水墨畫轉換為3D影像，大幅提升視覺效果。細緻的水墨般的流動在光影變化下更是栩栩如生。當代奇幻動畫《深海》1月29日在臺灣春節檔全台上映，更多資訊👉【捷傑電影】粉絲專頁

《深海》。圖/捷傑電影

《深海》。圖/捷傑電影

《深海》。圖/捷傑電影

《深海》。圖/捷傑電影

《深海》。圖/捷傑電影

《深海》。圖/捷傑電影