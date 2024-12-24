《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》魅惑登場 蕾潔小姐姐真是純慾天花板

漫畫《鏈鋸人》（日語：チェンソーマン，英語：Chainsaw Man）是由日本漫畫家藤本樹所創作的黑暗奇幻少年漫畫。自連載以來，累計發行量已超過3000萬冊，並在集英社出版的《少年Jump+》持續連載中。《鏈鋸人》獲得《這本漫畫真厲害！2021》男生篇第一名、第66屆小學館漫畫獎少年向部門等獎項。截至2024年12月，漫畫累計發行量突破3000萬本。

2022年由 MAPPA 製作並改編為電視動畫。在2024年12月22日舉行的「Jump Festa 2025」活動上，官方宣布將製作《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》（日語：劇場版『チェンソーマンレゼ篇』），預計於2025年上映。同時，公開了新角色「蕾潔」的預告視覺圖和預告PV。

《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》。圖/擷取自chainsawman.dog

蕾潔（聲優：上田麗奈）在原作中是一位與主角淀治在雨天邂逅的少女，兩人相處後，淀治形容她為「超絕爆裂可愛！」的存在。此次劇場版將以她為中心，延續第一季動畫的故事，呈現原作中極具吸引力的篇章。目前釋出的前導預告片顯示，製作已經確定。正式上映資訊尚需等待，但喜愛此篇章的粉絲們無疑對劇場版中蕾潔的表現充滿期待。

《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》。圖/擷取自chainsawman.dog

《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》。圖/擷取自chainsawman.dog

《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》。圖/擷取自chainsawman.dog