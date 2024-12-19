《名偵探柯南》1144話的推理書單 柯南愛看《藥師少女的獨語》

琅琅悅讀／ biya
《名偵探柯南》動畫第1144話。圖/擷取自ytv.co.jp
《名偵探柯南》動畫第1144話。圖/擷取自ytv.co.jp

12月7日，《名偵探第1144話在日本播出，然而，觀眾們的關注點並不在緊張刺激的案件上，而是在於本集一段有趣的插曲，當柯南現身二手書店，滿懷期待地挑選著心儀的小說。當他高高興興地捧著三本書走出來時，書名瞬間引起了觀眾的注意：「藥局少女的獨語」、「裝袋內幕」、「勿說是錯誤」！

《名偵探柯南》動畫第1144話。圖/擷取自ytv.co.jp

《名偵探柯南》動畫第1144話。圖/擷取自ytv.co.jp

猜猜看，這三本書分別代表了哪些作品呢？

『薬局のひとりごと』→『薬屋のひとりごと』《藥師少女的獨語》

『フクロヅメ』→『ハコヅメ』《秘密內幕～女警的反擊～》

『『(ミス)テイクと言う勿れ』→『ミステリと言う勿れ』《勿說是推理》

日本網友們立刻識破了這些書名的巧妙設定，他們紛紛表示：「這也太會玩了吧！」、「柯南的閱讀品味也太廣了吧！」、「連名偵探都愛看《藥師少女的獨語》，我太興奮了！」

而這種趣味的惡搞也成功推動了「藥局少女的獨語」(薬局のひとりごとw)一詞意外衝上了日本Ｘ平台的熱搜榜。

值得注意的是，第1144話並非全新的動畫創作，而是自原作第103卷中的第1094到1096話。這也意味著，這些書名的幽默感來自於漫畫本身，而動畫只是在此基礎上進行了形象的視覺再現。

《名偵探柯南》漫畫第103卷中的第1094到1096話。圖/擷取自x.com/CNP___boxoffice

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