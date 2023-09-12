《我的麻吉4個鬼》口碑爆棚！曾敬驊、邵雨薇加碼開學見面會

曾敬驊、邵雨薇主演的暑假壓軸電影《我的麻吉4個鬼》是一部喜劇電影，翻拍自2010年韓國電影《開心鬼上身》。

電影上映後口碑爆棚，全台票房累積近3500萬元，朝4千萬邁進！適逢開學之際，導演謝沛如與男女主角再度合體舉辦「鬼麻吉開學為你加油見面會」，為同學們加油應援。

昨天主創團隊一踏入莊敬高職、能仁家商，尖叫聲不絕於耳，身穿橘色校服的莊敬學生們群起簇擁向男女神曾敬驊、邵雨薇熱情握手的盛況，被粉絲笑虧猶如「錦鯉搶飼料」。曾敬驊開心地說：「這是我們很用心做出來的作品，可以搬上大銀幕已經是一件很不容易、很開心的事情，觀眾看完的感想發在限動上，我都有看，內心覺得很感動、很有意義。」

《我的麻吉4個鬼》導演謝沛如率男女主角曾敬驊、邵雨薇昨天校園、電影院跑透透，為開學的同學們加油應援，昨天第一站抵達莊敬高職，同學們熱情迎接影人們的到來，尖叫聲瞬間炸開，連邵雨薇都出動變身風紀股長管理秩序，不少同學叫到燒聲。

《我的麻吉4個鬼》來到能仁家商舉辦開學應援見面會。圖/甲上娛樂

主持人貼心安排有獎徵答時間，讓同學們與男女神有近距離互動機會，眾人為吸引目光使出渾身解數，甚至在台下熱舞，只求上台和偶像合影。曾敬驊和邵雨薇也受同學們的熱情感動，主動走下台與大家近距離接觸，全場少男少女歡聲雷動一湧而上，盛況空前的握手場面被po上網後，有粉絲附上「錦鯉搶飼料」畫面做對比，笑說簡直一模一樣！

校園巡廻第二站來到能仁家商，校方熱情秀出電子看板迎接導演謝沛如和男女主角曾敬驊、邵雨薇到來，邵雨薇表示來到能仁有十分熟悉的感覺，原來這已經是她第三次來到能仁，堪稱能仁之友。

能仁的學生一開始比較害羞，隨著現場互動環節進行，同學們漸露青春本性，甚至全班衝上台與影人們合影，老師也化身小粉絲加入行列。能仁美容科同學美女如雲，邵雨薇近距離見到後都忍不住大讚女同學們妝容精緻完美。特別的是，有同學表示看完電影後非常喜歡，特地做電腦繪圖卡片送給曾敬驊和邵雨薇，十分用心。

《我的麻吉4個鬼》來到能仁家商舉辦開學應援見面會。圖/甲上娛樂

邵雨薇回顧這段跑映前映後的日子，表示「有種強烈的幸福感灌進心裡」，一方面是可以再次見到喜歡的團隊，一方面是觀眾給的反饋強而濃烈，有感而發地說：「看完想要淡定趕緊擦乾眼淚、偷看旁人的佔大多數，但邊分享感想邊爆淚的性情中人也不在少數，幸福的是，我們療癒了彼此。這就是《我的麻吉4個鬼》的魔法，愛的魔法，希望大家可以繼續把愛分享出去。」

導演謝沛如說：「很開心有這樣的成績，這幾週從觀眾真誠的回饋，及驊驊、雨薇、夥伴們身上都得到滿滿的能量，很感謝且珍惜。希望這部電影也可以繼續帶給大家支持和力量，傳達出正向的意念，如果大家有喜歡、被感動到，也歡迎多推薦身邊的朋友來看！」

在能仁家商校園分享會上，導演謝沛如聊起踏入電影圈以來拍片的種種失敗挫折，回憶有一次因為劇本寫不完，眼看死限將至，她必須放棄與家人聚會的重要時刻，讓她說著說著忍不住淚崩：「本來我們家都約好了，我妹妹要帶未婚夫去看阿公，這是第一次見面，這個超可愛的moment，我竟然因為劇本寫不完不能去，妹妹超級失望的表情我還記憶猶新。」同學見狀立刻遞上衛生紙，十分暖心。

《我的麻吉4個鬼》來到能仁家商舉辦開學應援見面會。圖/甲上娛樂

結束校園應援會後，影人們連跑3場影廳見面會，在信義威秀影城現場出現許多一刷的新朋友，更有來自山東青島的同學，將在台觀影初體驗獻給《我的麻吉4個鬼》，並哽咽直呼電影真的好令人感動。

現場邵雨薇及曾敬驊寵粉福利大放送，曾敬驊大方挺出胸膛讓粉絲聽好聽滿心跳聲，邵雨薇也即興演出鬼大叔版早安答鈴，讓粉絲獨家專錄。場外還有來自中南部的粉絲，因手速不夠快，沒搶到影人見面場門票，卻依然熱情來現場相挺。

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《我的麻吉4個鬼》來到莊敬高職舉辦開學應援見面會。圖/甲上娛樂