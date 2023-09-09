墓仔埔談戀愛！《地獄里長》重返《花甲》墓園看星星

靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》劇情進入倒數階段，林哲熹與嚴正嵐隨著案件線索的曝光，逐漸揭露25年前彼此父母的意外身亡事件，似乎有著不可告人的關聯，然而鄭人碩與父親林在培竟也牽涉其中。林哲熹與嚴正嵐在劇中確認戀愛關係後，本週將上演各種吻戲，還有浪漫的浴室洗頭戲，甚至在令人膽顫心驚的「墓仔埔」也能談情說愛。

此外，曾為遊覽車翻覆事件關係人的立委隆宸翰與助理郭源元將再度現身，兩人背後的巨大勢力究竟深藏著什麼秘密？官方粉絲團今（2）日釋出「生命中未發現的謎」精彩預告，劇情發展愈發關鍵，許多未解之謎即將揭曉，下週將迎來最後大結局。

林哲熹與嚴正嵐飾演「凡暖CP」，交往後大方展開各式各樣的放閃情節，其中一場在墓仔埔談戀愛的戲，令嚴正嵐哭笑不得，「當得知要去墓園拍攝，直覺反應是『瞿導又來了，又是墓仔埔』，而且還是去《花甲》電視劇跟電影版都去過的同一個墓園，有種另類『回娘家』的感覺。」

嚴正嵐印象深刻的是當天一路拍到晚上，還跟林哲熹在墓園裡共賞獵戶座和北斗七星。林哲熹對這個特殊的約會地點也十分難忘，他笑稱：「出發前會想很多，但是一到現場看到能夠鳥瞰城市的景色，角色間的感情也愈來愈穩固堅定，其實滿溫馨的，變得不再可怕。有一幕日夜交替時我躺在正嵐腿上的戲，是真的睡著了，醒來後看到一整片的夜景。」導演瞿友寧則說：「我好像真的很喜歡拍在墳墓裡頭談戀愛的戲，有一種同時浪漫又害怕的感受。」

另一場在浴室的洗頭戲也讓兩人記憶深刻，林哲熹認為這場戲似乎比親熱戲更能呈現情侶間的浪漫，「當天頭上被塗滿整罐的髮蠟，又黏又油，導演希望正嵐真的幫我洗，結果她可能因為害羞不太敢用力洗我的頭，所以雖然拍攝時洗了很多次，但沖完水擦乾後發現好像跟沒洗一樣，回家大概洗了兩天才清潔乾淨。」這個過程被林哲熹笑虧，簡直是「洗了個寂寞」。

對此嚴正嵐直呼：「因為從來沒有幫別人洗頭的經驗，現場一直被瞿導唸說，怎麼洗得這麼爛，不像現在每天都幫兒子洗頭，變得很專業了。」嚴正嵐透露這是拍過吻戲最多的一部戲，「有一場在佛堂的親熱戲，應該也是尺度上最親密的一場，記得拍攝時很害羞，會有點擔心當時的男友也是現在的老公看了會不開心。」

《地獄里長》林哲熹（右）、嚴正嵐劇中熱戀放閃 圖／風起娛樂

隆宸翰繼《薔薇之戀》20年後再度跟瞿友寧導演合作，他開玩笑說：「以前每次碰到瞿導都會一直問什麼時候要再合作，瞿導大概覺得我很煩，所以趕快安排一個角色給我。」劇中他飾演立委張榮亮，個性囂張跋扈，憑著背後的巨大勢力而恣意妄為，因為競選立委連任將再度現身並涉入更黑暗的案件之中。

面對角色隆宸翰做足準備，「這個立委的個性滿鮮明的，他為達目的不擇手段，對我來說我可能沒辦法去做這件事情，所以有參考了一些政治人物的訪問，並且將台詞裡看到的特點抓出來放大它，找出內心能跟角色產生連結共鳴的灰暗地帶，進而帶入角色。現場瞿導很清楚自己要什麼，同時他也『很會演』，有時候導演會用他的方式來詮釋張榮亮給我看，也是一個幫助我進入角色的方式。」林哲熹則對隆宸翰的立委造型很入戲，「他平常是個滿Nice的人，但裝上假肚子後真的一看到就會很討厭，很幫助我跟他針鋒相對的部分。」

《地獄里長》郭源元（右）劇中除了是隆宸翰的助理，也是他的小三 圖／風起娛樂

人氣女神郭源元首次與瞿友寧導演及隆宸翰合作，她透露一開始是試鏡其他角色，最後卻意外變成演出立委助理江怡甯一角，「非常喜歡這樣的出乎預料，感謝導演給我的表演空間以及宸翰哥的幫助，讓我可以很放心地進入角色。」隆宸翰提到因為要演情侶，兩人透過事前的討論與對詞來幫助彼此，「她是很棒的演員，非常專心認真地讓自己沈浸在角色狀態裡，希望未來有機會能再合作。」

郭源元有一場對法律顧問嚴正嵐大吃飛醋的較勁戲，她分享道：「有提取學生時期的情緒記憶，再多加一點憤怒，讓很久沒有感受到『吃醋』的自己，好像又回到過去。」嚴正嵐則搞笑自曝小學時的行情，「小學時我長很高，也是人生容貌的巔峰期，收到男同學的好意時，也能感受到其他女同學的吃味。不過在拍攝當下只覺得，郭源元為了我而吃醋？應該有點為難她，因為女神怎麼會吃凡人的醋呢！」本週將能看見這場戲的精彩表現。

《地獄里長》林哲熹（上）、嚴正嵐放閃曬恩愛，睡前上演浪漫的「上下舖之吻」 圖／風起娛樂

《地獄里長》由風起娛樂、氧氣電影聯合製作，監製暨導演瞿友寧率洪子烜、李青蓉共同執導。故事講述每天黃昏5點20分就會見到鬼魂的熱血里長羅一凡（林哲熹飾），在遇上篤信法律才能帶來公平正義的菜鳥律師趙暖（嚴正嵐飾），與風度翩翩、溫暖浪漫的菁英律師溫為仁（鄭人碩飾）後，一連串的突發案件接二連三地開始發生，伴隨著「信神」與「法律」的衝突辯證，各類離奇懸案等待破解的同時，隱藏在三人間巨大的秘密也漸漸浮現。

《地獄里長》每週六晚間9點公視播出、晚間11點LINE TV上架。每週日凌晨0點於Netflix、MyVideo、iQIYI、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+上架。三立都會台每週五晚間10點播出。每週更新2集，全劇共20集。

《地獄里長》林哲熹（右）劇中身為里長兼宮主，為郭源元解感情籤 圖／風起娛樂

《地獄里長》隆宸翰（中）飾演行事作風囂張跋扈的立委，左為飾演其助理的郭源元 圖／風起娛樂

《地獄里長》鄭人碩（左）劇中示愛遭嚴正嵐果斷拒絕 圖／風起娛樂