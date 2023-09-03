奇幻影劇「HPV人生規劃局」 隋棠x鄭元暢化身命運操控者

隋棠與鄭元暢受台灣婦產科醫學會之邀擔任「HPV衛教大使」，拍攝台灣首部以人類命運操控者為題材的原創奇幻影劇「HPV人生規劃局」，劇中化身掌握人類愛情與婚姻命運的愛情部長與婚姻部長，雖然彼此間常因對於愛情及婚姻有不同的看法而產生許多摩擦，但面對HPV威脅則同仇敵愾。

隋棠表示：「我非常認同『HPV人生規劃局』傳達的選擇命運主動權操之在己的概念，生活中碰到挫折是無可避免，但只要能為自己及愛的人做出最好的決定，就是對人生負責的方式。像是預防HPV就是每個人都能做到的一件事，所以不論你是少女、輕熟女甚至熟女，鼓勵大家都要重視HPV預防，為自己奪回人生主導權。」

鄭元暢則透露：「當初在接到邀約時我立馬答應了，除了覺得故事很有趣外，也因為我知道HPV不僅是女性專利，男性也可能感染。所以早在多年前我就有去諮詢醫師並接種HPV疫苗，也希望藉此邀請民眾一起來採取預防行動。」第一集「檢討會」已於7月中於各大數位平台上線，系列預告同步於長春國賓戲院大螢幕亮相。

HPV衛教大使隋棠飾演「HPV人生規劃局」愛情部長。圖／台灣婦產科醫學會提供

HPV衛教大使鄭元暢飾演「HPV人生規劃局」婚姻部長。圖／台灣婦產科醫學會提供