「鷹勇潛艦」重現二戰傳奇 電影解密波蘭「鷹」號

二戰時期波蘭潛艦「鷹」號最後一次任務，透過電影「鷹勇潛艦」搬上大銀幕，帶領觀眾一窺這艘充滿傳奇色彩的「鷹」號，以及英勇隊員們背後鮮為人知的掙扎與覺悟。

電影由曾擔任奇士勞斯基經典作品「十誡」攝影師的亞賽克彼得布拉伍特執導，全面的視角、極富巧思的場面調度和聲音設計，讓本片一舉榮獲波蘭電影節最佳導演、最佳剪輯、最佳音效三項大獎。

導演亞賽克表示，由於角色眾多，且必須忠於歷史背景，因此在撰寫劇本的同時，花了數個月進行文獻考察，「鷹號的船員都是英雄，他們的事蹟值得被稱頌，因此我希望這部電影可以讓觀眾更近距離認識這些英雄。在寫劇本的過程中，我也覺得自己彷彿成為了鷹號上的一員。」

此外，導演也找到了一本珍貴的潛艦成員日記，詳實記錄海上生活，這些資訊也成為電影拍攝的重要參考依據。1940年「鷹」號前往北海出任務，卻再也沒有返航，官方宣告「鷹」號全員罹難，但究竟潛艦當時發生了什麼事？至今眾說紛紜。

為了盡可能忠實還原歷史上的「鷹」號，該片的製作規模在波蘭電影中是前所未有的龐大，獲得波蘭國防部以及第3艦艇艦隊和第8海防艦隊的大力支持，才得以完整拍攝在波羅的海上的戰鬥場景。劇組更找來知名佈景設計團隊，以及多名歷史學者、潛艦專家，花了近一年才成功以1:1的比例建造了拍攝用的潛艦，因此，觀眾可以在大銀幕上從不同角度窺視潛艦內的每個房間、船艙結構，並感受到其中的悶熱、封閉。「鷹勇潛艦」將於9月15日在台上映。

「鷹勇潛艦」是波蘭影史空前巨大的製作。圖／天馬行空提供