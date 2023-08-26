《通靈童子FLOWERS》動畫首彈PV公開！新世代通靈人故事揭幕

《通靈童子／通靈王》動畫新作《通靈童子FLOWERS》（SHAMAN KING FLOWERS）揭露首彈 PV，同步揭露角色視覺、出演聲優陣容等情報。

根據官方介紹，《通靈童子FLOWERS》為《通靈童子》的續篇，以通靈人大戰 14 年後為背景。本作主角麻倉花雖為麻倉葉的後代，空有天賦卻無以施展，漫無目的地過上鬱鬱寡歡的生活。此時兩個自稱是麻倉家的人出現在花的面前，於是下一世代的通靈人故事就此展開。

官方本次公開 PV 之餘，追加麻倉路菓、朧大凶、一原竜次、ナマハ的獻聲聲優名單，分別為小清水亞美、伊藤健太郎、三宅健太、植田千尋。另外，水樹奈奈、宮園拓夢、觀世智顯、田中正彥、高木渉 5 名聲優班底會續演，擔綱角色分別為玉村玉緒、ポンチ、コンチ、梅宮龍之介、蜥蜴郎。

完整聲優名單

麻倉花：日笠陽子

阿彌陀丸：小西克幸

阿爾米．尼烏姆巴奇：上坂堇

麻倉葉羽：堀江瞬

朧大凶：伊藤健太郎

麻倉路菓：小清水亜美

玉村玉緒：水樹奈奈

ポンチ：宮園拓夢

コンチ：觀世智顯

梅宮竜之介：田中正彥

蜥蜴郎：高木渉

一原竜次：三宅健太

伊吹賈科：鷄冠井美智子

ナマハ：植田千尋

道黽：朴璐美

《通靈王FLOWERS》預計 2024 年 1 月開播，有興趣的讀者可定期關注官方網站消息，或追蹤官方推特，鎖定即時更新情報。