《美少女夢工廠2 重生》30周年推出 文藝復興爸爸們上啊！
日本遊戲商 Bliss Brain 美少女養成經典《美少女夢工廠2》將迎來新的面貌，預計今年 12 月 21 日推出《美少女夢工廠2 重生》（Princess Maker 2 Regeneration），登陸 PS5、PS4、Switch 跟 Steam。
《美少女夢工廠2》最初於 1993 年推出，今年迎 30 周年。為慶祝 30 大壽（？），開發商推出全新進化版本的二代作品。「重生」版承襲熟悉的育成玩法，玩家將撫養女兒 8 年，幫助家中小女通過遊戲中的各種經歷，成長為亭亭玉立的大人。
畫面則是基於 2004 年發行的《美少女夢工廠2 Refine》進行強化，特別重要的圖形由赤井孝美以類似於 PC-98 版本的風格，以及適合現代遊戲系統的高畫質重新繪製，提高細節的品質。
除此之外，新作也追加 Yonago GAINAX 製作的片頭動畫。該動畫由赤井孝美領導的團隊製作，讓爸爸玩家們可以感受到撫養女兒的未來會是什麼樣子。
《美少女夢工廠2 重生》將於 12 月 21 日登陸 PS5、PS4、Switch 和 Steam，玩家現已可透過 7net 以及 Biccamera 預購。
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