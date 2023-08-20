《美少女夢工廠2 重生》30周年推出 文藝復興爸爸們上啊！

聯合新聞網／ 遊戲角落 啄雞
圖／Bliss Brain
圖／Bliss Brain

商 Bliss Brain 美少女養成經典《美少女夢工廠2》將迎來新的面貌，預計今年 12 月 21 日推出《美少女夢工廠2 重生》（Princess Maker 2 Regeneration），登陸 PS5、PS4、Switch 跟 Steam。

《美少女夢工廠2》最初於 1993 年推出，今年迎 30 周年。為慶祝 30 大壽（？），開發商推出全新進化版本的二代作品。「重生」版承襲熟悉的育成玩法，玩家將撫養女兒 8 年，幫助家中小女通過遊戲中的各種經歷，成長為亭亭玉立的大人。

圖／Bliss Brain

畫面則是基於 2004 年發行的《美少女夢工廠2 Refine》進行強化，特別重要的圖形由赤井孝美以類似於 PC-98 版本的風格，以及適合現代遊戲系統的高畫質重新繪製，提高細節的品質。

圖／Bliss Brain

圖／Bliss Brain

圖／Bliss Brain

除此之外，新作也追加 Yonago GAINAX 製作的片頭。該動畫由赤井孝美領導的團隊製作，讓爸爸玩家們可以感受到撫養女兒的未來會是什麼樣子。

《美少女夢工廠2 重生》將於 12 月 21 日登陸 PS5、PS4、Switch 和 Steam，玩家現已可透過 7net 以及 Biccamera 預購。

7net 預購頁面

Biccamera 預購頁面

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
遊戲 動畫 日本

逛書店

酵素奇蹟：不生病、抗老的關鍵祕密

NT$ 340

大會計師教你從財報數字看懂經營本質【增訂版．全新案例】

NT$ 294

醫道習慣：心、身、情、食、寢，習慣成自然

NT$ 406

我不管，我就是要開咖啡店：我浪漫的開了一家賺錢的咖啡店，十年功力，毫無保留告訴你。

NT$ 322

延伸閱讀

《魔法壞女巫》首週票房奪冠 楊紫瓊坦承唱歌非強項，勇敢開金口力挺導演

《鳳姐》高宇蓁動人詮釋茶室女子 黃冠智進茶室觀摩取經

《消失的豪門妻》長澤雅美如何用風情征服五任丈夫？

《星際寶貝：史迪奇》真人版霸氣預告首曝 毛茸茸小怪物萌翻地球

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。