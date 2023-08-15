《雪后奇緣》安徒生童話改編 「冰雪公主」系列動畫強檔

《雪后奇緣》是一部改編自安徒生的《冰雪女王》的魔幻冒險動畫，由《復仇狗聯盟》、《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》製作團隊溫暖打造，是冰雪公主系列動畫強檔的第五部作品。這部動畫在俄羅斯上映時就奪下首週動畫新片票房冠軍，外銷全球150多個國家，口碑好評不斷。

故事講述冰雪女王的女兒艾拉，不小心釋放了封印在冰層下的冰雪妖魔，危及鏡之國和人類世界。她和三個山精旅行家，一起去找冒險家凱和格爾達，希望他們能幫忙對付妖魔。他們在人類世界遇到了凍結的小鎮，拯救了仙女艾麗達，得到了魔法靈丹。他們回到鏡之國，和冰雪女王聯手，用靈丹的力量打敗了冰雪妖魔，解救了兩個世界。

這部動畫電影不僅有華麗的魔法特效、刺激的冒險旅程，還有寓教於樂的人生真理。這些小小英雄們將學習如何鼓起勇氣並團結一致，奮力拯救兩個世界。這部動畫也展現了人性的光明和黑暗面，以及親情、友情和愛情的力量。

《雪后奇緣》於8月18日上映，這部動畫將以中、英文版同步登上大銀幕，是帶孩子、闔家觀賞的最佳觀影選擇。首週末觀賞電影，還有超萌【電影造型貼紙】送給小朋友以及大朋友，數量有限，送完為止。

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《雪后奇緣》電影海報（圖／原創娛樂）