改編自韓國驚悚網漫 李炳憲主演《水泥烏托邦：末日浩劫》今上映

聯合新聞網／ 讀創故事 凱薩琳
水泥烏托邦：末日浩劫，8月10日IMAX同步上映。圖／車庫娛樂提供
水泥烏托邦：末日浩劫，8月10日IMAX同步上映。圖／車庫娛樂提供

《與神同行》團隊年度驚悚災難鉅獻《水泥烏托邦：末日浩劫》，網羅《緊急迫降》李炳憲、《梨泰院Class》朴敘俊、《婚禮的那一天》朴寶英等演員精彩共演，於8月10日（四）在臺灣與觀眾見面！

《水泥烏托邦：末日浩劫》人氣家金崇農2014年的網絡漫畫《愉快的孤立》的第二部《愉快的鄰居》，中描述突如其來的世紀大，讓首爾成為煉獄廢墟，在天寒地凍的絕境之下，只有一處「皇宮公寓」仍屹立不搖，致使聽到傳聞的外部倖存者們紛紛湧入。為了生存而成為一體的「住戶們」，開始以新住民代表煐卓（李炳憲 飾）為中心，為公寓訂定了新的規則，徹底阻止外部人士的進出。雖然對於住戶們而言，沒有比皇宮公寓更安全平和的烏托邦了，但在無盡的生存危機中，他們之間也開始出現出乎意料的糾葛，而人性背後的祕密也隨之被揭露……倖存者們的生存規則——究竟該遵守還是離開呢？

水泥烏托邦：末日浩劫，8月10日IMAX同步上映。圖／車庫娛樂提供

該電影除了呈現精采的末日劇情及震撼的災難畫面外，實則傳達出近年來韓國電影擅長描繪的人性議題，在人性的生死抉擇和善惡掙扎中到底該如何選擇？另外，電影中也巧妙結合現今社會中的買房壓力、居住安全等議題，提供觀眾更貼近現實生活的帶入感。

日前韓國媒體試片後都給予高度驚嘆讚賞，為了讓觀眾感受最強烈的視覺震撼，本次在台上映也特別同步推出IMAX版本。《水泥烏托邦：末日浩劫》8月10日IMAX全台同步上映。

李炳憲、朴敘俊。圖／車庫娛樂提供

朴寶英、朴持厚。圖／車庫娛樂提供

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