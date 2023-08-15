《八尺門的辯護人》外籍漁工帥成「印尼朴寶劍」 為戲減重10公斤

台劇《八尺門的辯護人》探討許多沉重議題，劇情相當精彩是許多人心目中的必看神劇，而也因為該劇的熱播許多演員的好演技更是備受討論，像是男主角李銘順明明出生自馬來西亞但是在劇中飾演阿美族人，講著一口流利的台語與原住民語讓人驚豔。

圖／擷自《八尺門的辯護人》FB

女主角莉娜（雷嘉汭 飾）也是，身為土生土長的台灣女孩，雷嘉汭發揮演技，並苦學印尼語及模仿印尼移工的行為，讓許多人看完還以為他真的就是印尼人，上網搜尋演員名單後才發現她根本就是台灣人，也在網路上掀起熱議。

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除了上述的兩位演員讓人驚艷外，在戲中的靈魂人物阿布杜爾阿德勒也是讓人讚嘆演技超好，雖然不像是雷嘉汭與李銘順一樣演出非自身國籍的角色，但阿布杜爾下戲後的樣子是個十足潮男，反差超大也讓許多人稱讚他演技超好並看好他未來的演員之路。

飾演阿布杜爾的演員是來自印尼的張耀，目前的他在國立臺灣科技大學讀書，雖然在劇中幾乎沒有台詞，但他透過姿體與表情表演讓觀眾入戲，代入感超強感動不少人。

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張耀因為飾演《八尺門的辯護人》而受到關注，從他的IG上可以看出他是個十足的潮男，穿搭多變身材還超好，與劇中瘦弱的樣子完全不一樣，據悉，他為戲一個月內減重了8公斤，在開拍前整整瘦了10公斤，可說是非常敬業。

許多網友看到他陽光的照片後紛紛大讚他「超帥」、「演太好了跟本人完全不一樣」、「有點像是朴寶劍」、「印尼朴寶劍」、「Holy媽祖...反差這麼大」等等給予他滿滿的稱讚。