電影同款「怪芭比」100%還原！凱特麥金儂的粉絲們要快手

聯合新聞網／ udn STYLE Amber
圖／擷自creations.mattel.com
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《Barbie》票房持續熱賣，相關話題也尚未退燒，電影內的相關角色除了由瑪格羅比所飾演的「典型芭比」還有由萊恩葛斯林所飾演的「肯尼」外，其他特色芭比與肯尼也是各自有他們自己的粉絲。

而「怪芭比」（凱特麥金儂 Kate McKinnon 飾）也因為在電影中具有強烈特色且在劇中戲分也相當高也因此掀起廣大的討論，粉絲們紛紛在看完電影後也回家尋找了自己所創造出來的「怪芭比」，掀起了一波怪芭比風潮。

腦筋動很快的美泰兒（Mattel）公司看準了此次怪芭比的走紅商機，在近期宣佈了他們將推出與電影版同款的凱特麥金儂怪芭比啦，消息一出後許多芭比迷都紛紛叫好，但也有粉絲表示這種怪芭比就是要「自己製造」才顯得有意義呀，無論如何現在凱特麥金儂版的怪芭比正在預購中，售價是50元美金（約台幣1,500左右）喜歡的粉絲們要蒐藏要快唷！

圖／擷自creations.mattel.com

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