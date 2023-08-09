古裝勵志劇「傳聞中的陳芊芊」 趙露思自嘲是瘦身劇

女星趙露思憑古裝劇「星漢燦爛」演藝事業攀向高峰，近期的純愛校園作品再度倍受關注，人氣直線飆漲，提起主演的「傳聞中的陳芊芊」，趙露思自嘲：「應該是我第一部瘦身的劇。」，謙虛自稱是運氣特別好的女演員，「減肥之前大家覺得我圓圓的挺好看的，減肥之後大家覺得我瘦點更好看！」

由趙露思、丁禹兮主演的甜寵輕喜劇「傳聞中的陳芊芊」，劇情描述母胎單身的編劇「陳小千」(趙露思飾)，在日夜不休更改劇本的壓力下一病不起，竟在沉睡中穿越到自己筆下的作品，成為劇中的三公主「陳芊芊」，更當街攔截搶婚假意入贅的「韓爍」(丁禹兮飾)，原本預謀殺妻的韓爍在和無厘頭的陳芊芊生活相處後，成了溫順貼心的寵妻魔人。

該劇因新穎的設定、幽默有趣的劇情，在開播之時便大受歡迎、引發熱烈討論，趙露思表示：「雖說是一個非常輕鬆的劇，但是劇情非常紮實，拿到劇本的時候很興奮！」演過多部甜寵劇，圈粉無數的她透露，甜得不尷尬的劇，才會讓人覺得好看。

提到對丁禹兮的第一印象，趙露思認為對方是很努力的男演員，劇中高冷，戲外其實是一個可愛的小男生，透露第一次拍吻戲時：「丁禹兮還吃大蒜！」，且男主角糗事不只這一樁，趙露思爆料，印象最深的是對戲到一半，丁禹兮的頭套居然掉了，讓她忍不住笑場，丁禹兮也針對拍吻吞大蒜做出解釋，表示拍戲前用餐，忘了麵點裡面有加蒜，澄清自己當下有想藉口氣清新糖來消除蒜味，絕非刻意吃蒜。

「傳聞中的陳芊芊」八大第1台9日起、每周一至五晚間11點全台首播。

趙露思自嘲「傳聞中的陳芊芊」是瘦身後的第一部作品。圖／八大電視提供

丁禹兮在「傳聞中的陳芊芊」中飾演病弱傲嬌的美男子。圖／八大電視提供