唐吉訶德企鵝變身《我推的孩子》女主角！網友笑翻：水果刀在哪裡？

聯合新聞網／ 遊戲角落 玄軒軒
圖／截自ACG-ZONE FB
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人氣作品《》動畫第一季完結後，話題討論仍不斷延燒，就連（DON DON DONKI）也忍不住「」起來了！

有網友在 ACG-ZONE FB 社團分享，在香港屯門的唐吉訶德看到吉祥物企鵝 Cos 《我推的孩子》經典角色「星野愛」。只見企鵝穿上 B 小町偶像服，露出小愛的招牌表情，傳神的是，就連瞳孔也是星星眼！

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不僅如此，還有其他粉絲在留言處分享，除了屯門店有這隻小愛企鵝以外，在鑽石山分店也有出現「我推」蹤跡，像是零食區擺放「我推的零食」宣傳紙版，周邊則放上店內推廣的人氣商品。

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此篇貼文吸引上萬粉絲按讚，不少香港粉絲想要前往店內朝聖，「我推的 Donki」、「好想去！」；最後，還有粉絲開玩笑表示這區旁邊應該要賣一些跟作品有關的商品，「旁邊應該要賣水果刀」。

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