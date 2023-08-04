我是芭比！姊妹們一起「BaiRBIE.me」

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只要點進網站上傳你的照片，選擇不同的髮色、膚色和人種，輸入信箱，就可以收到自己的「芭比風」或「肯尼風」照片啦！

選擇不同的髮色、膚色和人種，讓你體驗不同風格的芭比造型。

「BaiRBIE.me」讓你體驗不同風格的芭比造型。不管是夢幻公主、時尚明星、聰明醫生、溫柔老師、活力舞者、幹練律師等，你都可以找到適合你的芭比角色。

「BaiRBIE.me」讓你體驗不同風格的芭比造型。(圖/讀創故事、BaiRBIE.me)

如果我變成芭比娃娃，會變成什麼樣子呢？(圖/讀創故事、BaiRBIE.me)

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想要讓男友變成肯尼，也沒問題。(圖/讀創故事、BaiRBIE.me)

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