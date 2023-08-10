賽車大片《GT：跨界玩家》 拍賣主角車款Nissan GT-R GT3

隨著8月份Sony影業強檔真人真事改編賽車大片《GT：跨界玩家》即將上映，銀石拍賣會也正在準備將電影裡的主角車款Nissan GT-R GT3賽車拿出來拍賣。看最後會是哪一位幸運的買主能夠和主角Jann Mardenborough駕駛同一輛GT-R賽車。

這輛Nissan GT-R NISMO GT3 目前由GT學院的創始人Darren Cox所有，在電影中由Orlando Bloom飾演的角色正是以他為原型。然而，這輛GT-R最初也只是Nissan在一輛現實生活中參加歐洲賽事的賽車。

2014 Nissan R35 GTR-8A01 GT3賽車。 圖／silverstone auctions

這輛GT-R NISMO GT3在其職業生涯中，參加了各種各樣的賽事，最出名的包括2015年的紐柏林24小時耐力賽，它獲得總成績第九名，也是Nissan近期最好成績之一。最初這輛GT-R NISMO GT3被漆成白色，後來則為了紀念一位在紐柏格林耐力系列賽 (VLN) 比賽中不幸喪生的觀眾，將車身改漆為黑色塗裝。當年由Jann Mardenborough駕駛的賽車不幸發生翻車意外，造成一名觀眾喪生。

2014 Nissan R35 GTR-8A01 GT3賽車。 圖／silverstone auctions

而這輛GT-R NISMO GT3退役後又再次被改成白色塗裝，最近被則被用於電影《GT：跨界玩家》的宣傳上，該電影講述了，一名電競賽車手Jann Mardenborough加入GT 學院後轉型成為Nissan職業賽車手的故事。

2014 Nissan R35 GTR-8A01 GT3賽車。 圖／silverstone auctions

雖然在電影中Jann Mardenborough這個角色是由英國演員Archie Madekwe飾演，但Jann Mardenborough本人也作為電影的特技車手，賽車場面還是由他駕駛老戰友GT-R NISMO GT3一同演出。

2014 Nissan R35 GTR-8A01 GT3賽車。 圖／silverstone auctions

一般來說，電影製作公司會保留他們的道具車款，以防他們需要在續集中再次使用。由於這是少數私人擁有的 Nissan GT3 賽車之一，電影迷和賽車迷現在有機會來競標這件「電影紀念品」，而這輛車將由銀石拍賣行出售。

代號VR38DETT的3.8升V6渦輪增壓引擎。 圖／silverstone auctions

該GT-R NISMO GT3車況是可以下場比賽的，這也意味著除了可能成為某個人的收藏品外，它還有可能會回到GT盃、大師賽或其他賽車系列賽。因此，據估計，當開始進入拍賣時，其售價將在 225,000英鎊至 275,000英鎊之間(約新台幣906萬至1100萬)。

2014 Nissan R35 GTR-8A01 GT3賽車。 圖／silverstone auctions