《GT：跨界玩家》是真人真事 遊戲玩家從虛擬躍升到賽車殿堂

這幾年有不少賽車電影主軸都相繼使用了賽車電競選手轉變成為職業賽車選手的設定，大部分的劇本都算是創作題材。但近期即將上檔的電影《GT：跨界玩家》，可就是在現實世界中發生的真人真事，且還是由日本汽車大廠Nissan所舉辦的GT學院，也是開創電競選手能夠轉往真實職業賽車的偉大計劃。

Nissan藉著電影《GT：跨界玩家》講述過往創立GT學院的歷史。 圖／Nissan

在2008年Nissan與Sony共同創辦了GT賽車學院(GT Academy)，其目的是為了從Play Station賽車電玩Gran Turismo中找尋優秀的人才，並培育他們成為真正的職業賽車手。

如今電影《GT：跨界玩家》就是描述該計劃最著名的車手之一Jann Mardenborough的故事，Nissan還公布了一段影片，親自講解了學院創建過程中的情況。

Nissan與Sony共同創辦了GT賽車學院(GT Academy)。 圖／Nissan

GT學院這項計劃是由前Nissan歐洲公司高級主管Darren Cox（《GT：跨界玩家》中Orlando Bloom飾演的相似角色）所提出。起因於2006年，他在一場小型活動中親眼目睹了遊戲玩家展現的速度天分，該場活動要求玩家在遊戲中駕駛並與真實賽道上與一輛Nissan 350Z展開競爭。

GT學院從賽車電玩Gran Turismo中找尋人才，並培育他們成為真正的職業賽車手。 圖／Nissan

Nissan賽車運動營銷傳播經理Gareth Evans說道：「老實說，很多人認為我們瘋了，將游戲玩家從虛擬世界帶入現實生活的賽車中，他們認為這是不可能的。」但僅僅兩年後，GT學院的想法就變成了現實，來自西班牙的Lucas Ordóñez成為第一位從Gran Turismo轉型為Nissan廠隊車手的電競玩家。

GT學院從賽車電玩Gran Turismo中找尋人才，並培育他們成為真正的職業賽車手。 圖／Nissan

來自西班牙的Lucas Ordóñez成為第一位轉型為Nissan廠隊車手的電競玩家。 圖／Nissan

Gareth Evans解釋GT學院實際上只是一個為期一年的計劃，但它卻是如此成功和具有開創性，這也讓GT學院計畫從2008年一直持續到2016年才結束。在這段過程中，GT學院不斷擴大規模，在世界各地舉辦比賽。截至2016年該計劃結束時，共有22名遊戲玩家從虛擬遊戲躍升至賽車殿堂，為Nissan在全球賽事贏得獎盃。

GT學院從2008-2016年舉辦期間，共培育了22位由電競轉型的職業車手。 圖／Nissan

Nissan賽車運動首席執行官Takao Katagiri驕傲的表示：「GT學院是完全獨一無二的，它是我們引以為傲Nissan傳統的一部分。我們敢於做一些不同的事情，並尋找不同的方式來發現人才。」

而電影《GT：跨界玩家》就透過電影化劇本改編，講述Jann Mardenborough由普通的電影玩家蛻變成Nissan職業賽車手的故事。真實世界的Jann Mardenborough成功參加了歐洲三級方程式錦標賽、GP3和GP2系列賽。他還參加了利曼24小時耐力賽，還在2013年首次亮相時就獲得了 LMP2級別第三名的好成績。