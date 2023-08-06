桐華小說《長相思》楊紫主演 被酸「五官亂飛」

大陸女星楊紫主演改編自桐華小說的同名陸劇《長相思》，和張晚意、鄧為上演虐戀，她在片中挨打受酷刑、受盡折磨慘兮兮，她最近接受陸媒訪問，表示拍了六個月，殺青最後一天時「有點難走出來」。

楊紫受訪揭露幕後事，透露與《長相思》的多年情緣，表示其實十年前就曾被找去參演《長相思》，不過由於當時她年紀尚輕，想讓她演的角色是「小阿念」，不過後來戲沒拍成，到了19年時又找了她參演，還說要開拍了，最終是等到去年才正式開拍，她直言：「我覺得好像就是一種冥冥注定。」

楊紫用「痛苦、救贖，到最後自由自」來形容所飾演的「小夭」。她表示，可能有些人看劇會覺得是四男追一女的愛情戲，但她表示劇中小夭沒有靠過任何人，是自己救贖自己，這是讓她最欣賞佩服的地方，她坦言心疼「小夭」，甚至入戲深，甚至拍攝完一場悲哀的橋段後哭了一整天，完全把自己代入角色。她也稱拍攝了六個月，時間很長，最後殺青時還有點難走出來。

楊紫童年就進演藝圈，透過《家有兒女》、《歡樂頌》知名度大漲，從童演、配角、群戲，再到主演，她近年來推出《香蜜沉沉燼如霜》、《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》、《餘生，請多指教》等劇，都屬話題劇，不過作為人氣女星，有讚賞喜愛，也面對批評甚至是酸言酸語，她也正面回應，表示過往會想一直解釋，後來想通了，覺得這也是身為演藝人員要接受的一部分，就做好自己的事，用作品說話。而談到網友評價她演戲時「五官亂飛」，她也舉例哭戲回應，「其實他們只是通過一張動圖就說你又在五官亂飛，但是我完全不相信，比如說遇到極大痛苦的事情，可以沒有表情地哭」，她最後表示，「真正的觀眾會認真看你演戲，知道你在努力。」

楊紫主演《長相思》。 圖／截自微博／楊紫工作室