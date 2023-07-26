前進2023漫畫博覽會！《CCC追漫台》化身「CCC夢境博物館」

2023「第22屆台北漫畫博覽會」將於7月27日至31日在台北世貿一館盛大開展，文化內容策進院（文策院）旗下臺漫原創連載平台《CCC追漫台》化身「CCC夢境博物館」主題參展，讓讀者以欣賞「夢境」的方式，體驗豐富的臺漫作品。展會期間將展出《貓妖傳》、《虎虎觀察日記》、《Vtuber孔子》、《冥戰錄》與《正孽緣》等精彩創作，還有臺漫解謎闖關遊戲，以及會員現場儲值加碼送禮等活動，「CCC夢境博物館」邀請大家一同參與精彩的年度盛會！

在「CCC夢境博物館」裡，每部漫畫作品都象徵著一種「夢境」，透過博物館繪畫作品的展出方式，讓讀者逛展時能一覽臺灣優秀漫畫家的作品，同時代表著《CCC追漫台》如同博物館一樣，持續匯集臺灣各種不同風格的臺漫創作，每位讀者都能找到喜愛的漫畫。

「CCC夢境博物館」內展出多部風格炯異的臺漫作品，包含由「艾莉柚」創作，倒楣少年與逃命貓妖攜手合作打怪的熱血冒險《貓妖傳》；「CHIKU」以嬌小可愛的少年透過健身訓練期待蛻變為故事主軸的青春成長漫畫《虎虎觀察日記》；由「Raiyu」創作，至聖先師來到現代化身知識型偽娘的搞笑幽默漫畫《Vtuber孔子》；「韋宗成」結合神話、宗教，具有兩個靈魂的少年少女的現代媽祖冒險譚《冥戰錄》，以及由「蝶羽攸」創作，結合BL與驚悚靈異題材的《正孽緣》等，期待與動漫迷們精彩相遇。

漫博現場上也推出會員限定福利活動，只要手機下載《CCC追漫台》APP與現場出示CCC會員帳號，就有機會獲得精美的臺漫周邊。此外，現場進行儲值活動，還可獲得首次於漫博登場的加碼禮物「藏夢夜燈」，共有「DAY OFF」、「貓妖傳」、「不可知論偵探」、「海巫事務所」4種款式，等待漫迷來收藏。

除了展覽體驗以及會員限定福利，還有臺漫解謎闖關可遊玩，透過題目解謎，深入臺漫故事世界觀，並且體驗線上看漫畫的便利性與良好的數位閱讀體驗。「CCC夢境博物館」邀請大家一起體驗臺漫豐富的精采魅力！

📢更多漫博活動內容，敬請關注CCC追漫台以及FB粉絲團！

📌《CCC追漫台》：https://pse.is/557nyd

📌《CCC追漫台》FB粉絲團：https://pse.is/557qdr

2023年漫畫博覽會 / 《CCC追漫台》攤位

活動地點：世貿一館 / 北市信義區信義路五段5號

活動時間：7月27日（週四）～ 7月31日（週一）每日10：00～18：00

📢「CCC夢境博物館」攤位活動

✔️手機下載「《CCC追漫台》APP並於現場出示會員帳號，可獲得追漫台收藏卡1張與1次抽獎機會

✔️完成場刊DM上全部的解謎任務活動，可獲得CCC角色磁鐵1個

✔️現場儲值CCC追漫台鑽石，加碼贈送限定好禮

以上贈品數量有限，送完為止。

2023「第22屆台北漫畫博覽會」將於7月27日至31日在台北世貿一館盛大開展（圖/文策院）