網路漫畫平台LINE WEBTOON登台9周年！4部台灣IP成功進軍影視圈

網路漫畫平台LINE WEBTOON登台9週年，台灣市場繁體中文作品累積超過千部，有4部已成功IP（Intellectual Property）化，進軍影視圈。

LINE WEBTOON 積極培育新銳創作者與推動網漫IP多元化的發展。LINEWEBTOON今天發布訊息指出，在2022年繳出全球交易額（GMV）達1.5兆韓元的成績，台灣市場繁體中文作品累積超過千部，本土作品數年增超過4成，達到超過200部。

LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮表示，LINE WEBTOON提供系統性的創作者成長計畫，從創作新秀到連載作品，都有對應的系統以支援不同發展階段的創作者，提供創作者適合的資源與舞台。

在「分潤多樣化」的發展方面，台灣近年也有很好的成果，目前已累計4部台灣IP簽下影視授權，希望今年在「經紀約計畫」中，本土作品簽約數可以超過3成，讓更多本土作品有拓展多元IP發展機會。

LINE WEBTOON驚悚題材《要是未曾相遇就好了》正式授權進行影集規劃。（LINE提供）