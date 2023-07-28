手塚治虫《火之鳥》改編動畫《PHOENIX: EDEN17》將有兩種結局

由手塚治虫漫畫作品《火之鳥》（火の鳥）望郷篇改編，在迪士尼串流平台 Disney+ 全球獨家放送（不包括中國大陸）的動畫《PHOENIX：EDEN17》（火之鳥：伊甸17），在今年稍早公開前導視覺圖與特別影像後，今（14）日宣布將發行兩種不同結局，包括「電影版」及「網路配信版」，同步釋出特報 PV 與預告視覺。

電影版《火之鳥 ：伊甸之花》（火の鳥 エデンの花）於 11 月 3 日在日本院線上映，《火之鳥 伊甸之宙》（火の鳥 エデンの宙）將於 9 月 13 日在 Disney+ 獨占播出，兩個版本均由西見祥示郎執導，己色設計及總動畫監督由西田達三擔綱，美術監督為木村真二，請來《海獸之子》動畫公司 STUDIO4℃ 製作。

火の鳥 エデンの花 製作委員会

故事節錄自原著介紹，《火之鳥》講述一個虛構傳說：當人們嚐到火之鳥的血即能獲得「永恆的生命」，千古以來人類不惜「無止境的戰爭殺戮」也要追求永生，但當永生降臨，死亡再也不叩門時，可怕的罪罰也跟隨而來。以火之鳥為主軸，精銳描繪人類的愛、恨、生、死，告訴你什麼是生命的真正意義。

《火之鳥》最初在 2004 年推出動畫，這次睽違將近 10 年再度改編，以原著「望鄉篇」描寫，一對移民惑星「伊甸17」的夫妻，在丈夫死後其妻「露美」（ロミ）和孩子繁盛了殖民星，經過多年歲月，想回地球的思鄉情緒充希了露美的心，但回到出生地時卻引來殺身之禍。

聲優卡司陣容強大！主角露美由宮澤理惠飾演：

圖／natalie.mu

丈夫ジョージ由窪塚洋介飾演：

圖／natalie.mu

コム小夢由吉田帆乃華飾演：

圖／natalie.mu

宇宙商人ズダーバン由一成尾形飾演：

圖／natalie.mu

詳細製作人員名單：

原作／手塚治虫「火の鳥」（望郷編）

導演／西見祥示郎

音樂／村松崇継

角色設計、總作畫監督／西田達三

腳本／真野勝成，木ノ花咲

美術監督／木村真二

演出・CGI監督／斉藤亜規子

色彩設計／江上柚布子

編集／重村建吾

音效監督／笠松広司

製作/「火の鳥 エデンの花」製作委員会

製作人／田中栄子 ©Beyond C.

動畫製作/STUDIO4°C

發行／Happinet Phantom Studios（ハピネットファントム・スタジオ）