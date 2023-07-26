學生票選2023上半年最愛國片 「鬼家人」奪冠

風度影業舉辦「2023上半年學生最愛臺灣電影票選活動」，號召全臺超過1500位學生熱情參與，從院線上半年播映的25部臺灣電影，票選出最終10部人氣作品，最後票選結果公布，由「關於我和鬼變成家人的那件事」摘冠。「想見你」的同名續篇電影獲得第二名，「疫起」則位居第三。

「關於我和鬼變成家人的那件事」被票選為上半年學生最愛臺灣電影，導演程偉豪開心表示：「很感謝風度之夜學生觀眾的喜愛，未來會繼續製作好作品，向觀眾訴說更多深植人心的好故事。『關於我和鬼變成家人的那件事』8月也將在Netflix全球上架，請大家繼續支持！」

爆紅電視劇改編的「想見你」同名續篇電影獲得第二名。「疫起」則位居第三，第四名為「做工的人 電影版」，第五至十名則為「本日公休」、「黑的教育」、「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」、「速命道」、「化劫」、「山中森林」。