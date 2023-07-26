學生票選2023上半年最愛國片 「鬼家人」奪冠

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
風度舉辦學生票選最愛的電影，前十名出爐。圖／風度影業提供
風度舉辦學生票選最愛的電影，前十名出爐。圖／風度影業提供

風度影業舉辦「2023上半年學生最愛臺灣票選活動」，號召全臺超過1500位學生熱情參與，從院線上半年播映的25部臺灣電影，票選出最終10部人氣作品，最後票選結果公布，由「關於我和變成家人的那件事」摘冠。「想見你」的同名續篇電影獲得第二名，「疫起」則位居第三。

「關於我和鬼變成家人的那件事」被票選為上半年學生最愛臺灣電影，導演程偉豪開心表示：「很感謝風度之夜學生觀眾的喜愛，未來會繼續製作好作品，向觀眾訴說更多深植人心的好故事。『關於我和鬼變成家人的那件事』8月也將在全球上架，請大家繼續支持！」

爆紅電視劇的「想見你」同名續篇電影獲得第二名。「疫起」則位居第三，第四名為「做工的人 電影版」，第五至十名則為「本日公休」、「黑的教育」、「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」、「速命道」、「化劫」、「山中森林」。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
電影 台灣 改編 投票 Netflix

逛書店

癌症會消失：從發現到治癒的九大醫療關鍵

NT$ 380

買房人生課：看過1000間房子，也梳理人生百態，濃縮15年買屋經驗，實戰女神邱愛莉的42個精煉心法大公開！

NT$ 315

大會計師教你從財報數字看懂經營本質【增訂版．全新案例】

NT$ 294

普通人的海外求職指南：不必留學，也能讓國際工作主動找上你

NT$ 224

延伸閱讀

漫威新作情報大放送：《夜魔俠：重生》《鋼鐵心》《漫威喪屍》《神力人》等驚喜釋出

韓團「HIGHLIGHT」紀念15年傳奇 經典舞台重現大銀幕《HIGHLIGHT “LIGHTS GO ON, AGAIN” IN CINEMA》

《隔壁的房間》小說改編 直面女性在衰老中的掙扎與解脫

《柏靈頓：熊熊去秘魯》小熊入籍英國 幽默標註「熊」性別

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。