學生票選2023上半年最愛國片 「鬼家人」奪冠
風度影業舉辦「2023上半年學生最愛臺灣電影票選活動」，號召全臺超過1500位學生熱情參與，從院線上半年播映的25部臺灣電影，票選出最終10部人氣作品，最後票選結果公布，由「關於我和鬼變成家人的那件事」摘冠。「想見你」的同名續篇電影獲得第二名，「疫起」則位居第三。
「關於我和鬼變成家人的那件事」被票選為上半年學生最愛臺灣電影，導演程偉豪開心表示：「很感謝風度之夜學生觀眾的喜愛，未來會繼續製作好作品，向觀眾訴說更多深植人心的好故事。『關於我和鬼變成家人的那件事』8月也將在Netflix全球上架，請大家繼續支持！」
爆紅電視劇改編的「想見你」同名續篇電影獲得第二名。「疫起」則位居第三，第四名為「做工的人 電影版」，第五至十名則為「本日公休」、「黑的教育」、「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」、「速命道」、「化劫」、「山中森林」。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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