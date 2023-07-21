小說改編劇《一生一世》 白鹿展現撩男技巧
任嘉倫、白鹿主演電視劇「一生一世」，該劇講述配音員與化學教授因緣際會許下婚約，在相處過程中逐漸產生情愫、先婚後愛的故事，劇中2人戀愛進度飛快，讓觀眾看了紛紛露出「姨母笑」，面對男主角的木訥，白鹿自有一套撩男妙招，更在車內主動求吻，身為女主角大膽求愛動作，令網友也直呼「2人根本是拿錯劇本」。
劇中，白鹿面對愛情主動、勇敢，對正在更衣的任嘉倫，會直接說出：「你扣慢點，我好好看看」，又或者主動提出睡同床的要求，連2人車內初吻場面也是白鹿發動！不過看似甜蜜的求吻劇情，幕後故事卻相當有趣，花絮裡2人準備拍吻戲時，白鹿突然蹦出一句：「我感覺我要卡痰了」，讓任嘉倫瞬間笑翻，對於白鹿的主動求吻，更大喊根本是「流氓」。
對於角色的勇敢追愛，白鹿分享自己的愛情觀，「我是覺得互相付出是最好，然後在你付出的同時，你也不要丟失自我，我覺得女生一定要愛自己」，相較於角色的主動，表示自己在愛情中是小鳥依人型，屬於被動型，但有時一時衝動也會主動表白，只可惜成功機率相當低。
除了劇情，白鹿在劇中為了到任嘉倫家中拜訪，身穿一襲粉色貼身旗袍出場，展現出姣好身材，也廣受好評，還被網友選為「新生代旗袍美人」，私下她則透露穿旗袍很累，自嘲沒有腰，「知不知道我穿旗袍有多辛苦，我沒有腰，我裡面要勒東西的，飯都吃不下」，表示平常沒事不會特別穿旗袍，因為太不舒服了。
「一生一世」每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。
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