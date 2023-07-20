「鬼家人CP」許光漢、林柏宏陪度鬼月 冥婚登Netflix

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
許光漢(右)跟林柏宏在「關於我和鬼變成家人的那件事」冥婚登Netflix 陪全球觀眾度鬼月。圖／Netflix提供
許光漢(右)跟林柏宏在「關於我和鬼變成家人的那件事」冥婚登Netflix 陪全球觀眾度鬼月。圖／Netflix提供

許光漢、林柏宏主演的上半年華語票房冠軍「關於我和變成家人的那件事」，將於今年8月10日在 Netflix 平台上線，逾 190 個國家與地區的觀眾將能在 Netflix 平台欣賞，許光漢興奮地表示希望大家要多多支持。

在電影中挑戰角色，突破性演出一舉入圍台北電影獎最佳男主角的林柏宏也很期待作品能登上國際：「希望大家能夠體驗文化，看到當中的可愛與瘋狂。當然這個電影裡頭的愛，我也很期待全世界觀眾會怎麼解讀。」曾獲北影影后的王淨也同樣表示非常開心能透過Netflix與全球觀眾見面：「這是一部充滿了很多議題的電影，不同族群的人一定都可以在裡頭找到自己的感動。」

庹宗華(左)跟林柏宏(右)飾演彼此有隔閡的父子，卻在許光漢牽引下，從不理解到和解，觸動無數觀眾落淚。圖／Netflix提供

許光漢在「關於我和鬼變成家人的那件事」搞笑無極限。圖／Netflix提供

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