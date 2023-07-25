《鬼手鬼手請開口》網紅玩召靈遊戲 遭鬼附身

「媽的多重宇宙」、「宿怨」好萊塢獨立電影公司A24好作品不斷，即將推出「鬼手鬼手 請開口」主打嚇死人不償命，引發全球關注。澳洲知名女星米蘭達奧圖（Miranda Otto）也參與幕前幕後，並扮演孩子被惡靈攻擊的母親。

米蘭達在「魔戒」時期扮演女騎士伊歐玟一角令人驚艷，史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）更因此致電邀約她加入「世界大戰」飾演湯姆克魯斯（Tom Cruise）的前妻。

「鬼手鬼手 請開口」是澳洲知名 YouTube 頻道「RackaRacka」網紅丹尼菲利浦（Danny Philippou）跟麥可菲利浦（Michael Philippou）雙胞胎兄弟的處女作。他們一直以來都是「鬼玩人」、「蜘蛛人三部曲」名導山姆雷米（ Samuel Raimi ）的粉絲，創作內容有許多恐怖、荒誕、詭異的內容，並且喜歡挑戰高難度的危險動作，以惡搞哈利波特、星際大戰、麥當勞叔叔等聞名，廣受全球粉絲青睞，在YT擁有近700萬訂閱用戶跟十幾億次的點閱率。

故事講述一群學生開趴，為了尋找快感，拿來號稱是靈媒屍體殘肢的手臂，握住它並講出咒語：「跟我說話」隨即能見鬼，進一步講出：「我讓你進來」就能體驗鬼附身的感覺，遊戲規則是要在90秒內放開手驅走亡靈，否則後果不堪設想。這群不怕死的年輕人為了尋找新鮮樂子，招來各種不同鬼，招靈玩上癮，膽子越來越大，竟打破90秒禁忌，意外吸引一批在暗處伺機而動的凶狠陰魂，歡樂的趴踢變成通往地獄的門，惡靈無處不在準備奪魄勾魂，誰的話能夠相信，這場「死無前例」的玩命派對遊戲該如何終止？ 「鬼手鬼手 請開口」8月11日上映。

「鬼手鬼手 請開口」8月11日上映。 圖／双喜提供