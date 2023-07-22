漫威英雄電影大調查 「驚奇隊長」美國人最不愛

漫威英雄電影雖然最近兩階段反應與「復仇者聯盟：終局之戰」有頗大的落差，但大致上美國觀眾還是喜愛多於厭惡，至於在口碑較差的影片裡，最不討美國觀眾喜愛的是哪一部？根據社群文章上負面字眼或是標註等的分析，發現全美50州有高達23州都最討厭「驚奇隊長」，遠遠超過只有7州人討厭的「永恆族」，和6州人不愛的「黑寡婦」，剛好這幾部片不是女性為主角就是女導演執導，這樣的結果頗為耐人尋味。

一般大眾印象中，漫威這兩階段的影片成績遠不如之前的作品，偏偏「驚奇隊長」就是在疫情前、漫威英雄片還在全盛時期的作品，有可能和女主角布麗拉森鮮明的女性主義立場招來一堆男性漫畫迷的反感有極大的關係。外界原本以為，經過疫情期間漫威影片的水準下滑，「驚奇隊長」應該不會再那麼倒美國漫威迷的胃口，想不到他們對她的敵意，並沒有減輕多少。

至於其他上榜的影片，除了上述3部片外，還有4州的人最不喜歡「奇異博士2：失控多重宇宙」、「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」則有美國3個州的人們最不中意，最早期的「無敵浩克」在美國也有3個州的人最不愛，美國有兩個州的人最反感「雷神索爾：愛與雷霆」，至於「鋼鐵人3」和「雷神索爾2：黑暗世界」分別有1個州的美國人最看不順眼。

從這些結果顯示，「雷神索爾」系列是走鐘比例最高的漫威英雄電影，4集中有兩集被認為很差，都拍了3集的「鋼鐵人」和「蟻人」都在第3集時踩到地雷，「復仇者聯盟」的重要英雄又有個人系列的只有「美國隊長」平均成績最優。

而漫威最近兩階段的電影，完全沒有哪一州的美國人最討厭的，撇除和索尼合作的「蜘蛛人：無家日」外，就是「星際異攻隊3」、「黑豹2：瓦干達萬歲」以及上片前被華人觀眾質疑到不行的「尚氣與十環傳奇」，結果在美國這部片還是漫威新階段影片中表現優異的「前段班」，也難怪男主角劉思慕透露，該片續集已在籌備中。

「尚氣與十環傳奇」反而是漫威新階段電影中，不讓美國人厭惡、成績算是受肯定的一部。圖／摘自imdb

漫威新階段英雄片以「永恆族」最不受美國人喜愛。圖／摘自imdb

「雷神索爾：愛與雷霆」也名列美國人討厭的漫威英雄片之一。圖／摘自imdb