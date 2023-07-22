《百味小廚神 中元大餐》揭秘「中元大餐」世界觀 燒香完鬼才可以吃？

江宜蓉在影集「百味小廚神 中元大餐」中飾演黃冠智早逝好友，成了「最俏復古女鬼」，日前提到，該劇在北影放映後，有小朋友舉手提問：「為什麼要燒完香，鬼才可以吃飯？」她直呼當下被孩子的可愛爆擊。

「百」劇中，擁有通靈能力的總舖師「孤龍師」夏靖庭和「通靈金孫」阮柏皓煮完大餐後，一定要點一支香，鬼才能享用這些美食，江宜蓉表示，孩子們看到這些劇情後難免感到疑惑，因此舉手發文。

夏靖庭當下認真解釋：「因為祂們是靈魂的狀態，所以要燒完香，飯才會變成祂們可以食用的狀態，他們才吃得到。」江宜蓉在那一刻深受感動，「突然覺得好溫馨，這就是一種習俗的傳承。」她也很期待家長和孩子在家裡一起看戲後，可以產生類似的對話，「一想到就覺得好可愛！」

夏靖庭在劇中努力學習廚藝滿足林奕嵐、林澤凱等「鬼家人」的口腹之慾，現實中相信有鬼嗎？他表示自己是基督徒：「既然我相信有神，是否相對的也有惡魔及鬼的存在？」他認為：「這個世界上的事無奇不有，我不了解的事，我也不能說不存在。」更透露自己農曆生日就是7月初一「鬼門開」，「小時候都被父母笑稱，我是鬼門一開，就拚命的往前衝出來投胎的，所以沒有那麼大的恐懼。」

江宜蓉(左)在「百味小廚神 中元大餐」中飾演黃冠智早逝好友，成了「最俏復古女鬼」。圖／紅衣小女孩股份有限公司提供