兒童不宜！「原子彈之父」傳記片「奧本海默」 暑假最赤裸

聯合報 ／ 記者蘇詠智／即時報導
席尼墨菲傳在「奧本海默」有全裸的畫面，因此全片被列少年及兒童不宜欣賞。圖／摘自imdb
席尼墨菲傳在「奧本海默」有全裸的畫面，因此全片被列少年及兒童不宜欣賞。圖／摘自imdb

近年的好萊塢大片愈拍愈「安全」，因此在暴力、裸露的尺度上都不如以往，類似「致命的吸引力」、「第六感追緝令」之類的內容，已經許久未在商業大片中出現。然而，被許多21世紀文青觀眾當成大神在拜的導演克里斯多夫諾蘭，最新暑期大片「」，竟然因為「裸露、」在美國被列入「17歲以下觀眾需有成年人指導觀賞」的R級，在英國則是列入「輔15」的級數，讓各方都感到詫異。

以克里斯多夫諾蘭拍片的習慣，成本很難在1億美元之下，通常這種等級的大片為了吸引最大數量的觀眾，不會把市場主力的青少年擋在戲院外面，「奧本海默」講的是「之父」羅伯奧本海默的生平故事，有不少面向可以開發，大家最容易預期的是呈現原子彈爆炸的震撼場面，卻沒人猜到諾蘭居然要很「赤裸裸」的展現奧本海默的情欲生活。

根據歐美外電報導，男主角席尼墨菲與在「黑寡婦」等片中演出亮眼的佛蘿倫絲普伊會有「長時間」的全裸鏡頭，席尼表示根據合約，目前他還不能洩露任何劇情，暫時無法講得太詳細，但劇組在拍片前有做過「火花測試」，讓兩個演員在一間房子內看看彼此之間對戲的默契如何，顯然他與佛蘿倫絲和片中演奧本海默妻子的艾蜜莉布朗，對戲的火花都獲得諾蘭的肯定。

以往在「28天毀滅倒數」就已經全裸過的席尼墨菲，當然不會被「奧本海默」的清涼段落嚇跑，至於佛蘿倫絲，之前在出席公眾活動時，也曾經穿著「透視露點」的服裝，想來也不太怕展露自己的身體，就不知到底片中的裸露與性愛會大膽到何程度？只有等本月21日全台上映時才會知道答案。

佛蘿倫絲普伊以往就曾穿過明顯透視露點的服裝，裸露演出應不是大問題。圖／摘自IG

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