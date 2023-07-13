《名偵探柯南 黑鐵的魚影》人氣強強滾 購票特典贈品活動開始

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
名偵探柯南-黑鐵的魚影-網路用海報。普威爾提供
名偵探柯南-黑鐵的魚影-網路用海報。普威爾提供

黑鐵的魚影》7月6日在台灣上映之後人氣爆棚，至週日為止4天全台累計票房已突破5700萬元，創下柯南系列作品在台票房新高紀錄！儘管面臨《 不可能的任務：致命清算 第一章 》突然提前至7月8日週六上映的不利情勢，但在龐大柯南迷的熱血支持下，依舊開出耀眼的票房佳績，著實令人讚嘆。

《名偵探柯南 黑鐵的魚影》上映進入第二週之後，第二波的購票特典贈品活動也將正式展開，於上映第2~5週期間，凡購買一般數位版電影票一張，即可獲贈該週特有的A3特典海報一張，各家戲院分配數量有限，送完為止。

柯南黑鐵的魚影海報贈送。普威爾提供

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