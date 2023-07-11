同名小說改編劇《偷偷藏不住》 陳哲遠超欲眼神狂撩趙露思
由趙露思、陳哲遠主演的甜劇《偷偷藏不住》正在優酷熱播中，本劇改編自晉江文學城同名熱門小說，講述桑稚愛上哥哥好友段嘉許後，從暗戀發展成雙向奔赴的治癒系愛情故事，台灣部分則由Netflix購入版權，已於6月底悄悄上架。
《偷偷藏不住》從選角開始到開播話題不斷，高甜的劇情以及男女主角感情線，屢屢成為大陸微博熱搜話題。5日趙露思與陳哲遠的吻戲片段公開，劇中桑稚長髮被段嘉許的睡衣鈕扣纏住，為了鬆開纏繞的髮絲，她仰頭詢問：「我可以解開嗎？」
在桑稚動手解鈕扣的同時，段嘉許情不自禁低頭親吻，2人環抱彼此緊擁深吻，灑糖指數狂飆，僅僅是15秒的片段就讓網友看得好害羞，瘋狂吶喊：「一大早就這麼刺激」、「陳哲遠好會親」。
另外有網友將這段吻戲結合先前的床咚片段剪輯了一段高甜集合，當時桑稚為了複習功課，卻因為太睏偷偷躺到了段嘉許床上，結果對方無預警走進來，她嚇得滾下床，謊稱蹲在地上讀書比較刺激才不會想睡覺，沒想到段嘉許一把拉過桑稚放大絕，邊床咚邊開撩：「喜歡刺激？那我們來刺激一下。」超欲眼神惹得觀眾狂歡：「這才是成人該看的！」
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