《灌籃高手》粉絲用「野餐墊」還原安西教練名言場景 水藍特效毫無違和

井上雄彥熱血籃球漫畫《灌籃高手》完結至今快 30 個年頭，仍是許多讀者心目中的經典作品，今年初上映的《灌籃高手 The First Slam Dunk》更喚醒無數粉絲的青春回憶，各項周邊仍人氣不墜。

一名日本網友近日發現，新買的一塊野餐墊，編織方式與顏色竟然與《灌籃高手》動畫版名場面十分相似，「這是否就是那場景用過的同一張」，吸引 18.7 萬網友按讚，照片除了那塊水藍色未拆封的藍色布墊，隨附一張安西教練對三井壽說出：「要是放棄的話，比賽就等於結束了喔。」的經典場景。

據悉這塊野餐墊網路售價不含稅約 490 日圓，另有橙色、深綠色版本，攤開來大小約兩張榻榻米，能讓 4 ～ 5 人乘坐在上面，塑膠材質適用海水浴場、沙灘、賞櫻、戶外野餐等等。

仔細看表面雖然是縱橫交織，但光打下來反射亮水藍的樣子，孔洞對照動畫背景特效的紋理，幾乎原汁原味再現這一令人感動的瞬間，「Comiket可以出 COS了」「真是天才」「太好笑了WWW」「以前動畫搞不好是這麼拍的」「野餐墊要缺貨了」「這是《安西教練想去野餐》裡的場景嗎？」

樓主還發現像辣椒油的鑰匙

這個像鋁箔：

「下雨賞櫻就GG了」

雨が降ったらそこで花見終了ですよ — いぬわんこ (@inuinuwankokko) June 27, 2023

直接合成無違和：