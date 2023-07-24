《少女與戰車 最終章》公開第4話PV與主視覺、電影票第二彈特典

聯合新聞網／ 遊戲角落 芋仔
圖／「ガールズ＆パンツァー」公式アカウント@garupan
圖／「ガールズ＆パンツァー」公式アカウント@garupan

由 Actas 製作、水島努執導的《少女與戰車》（ガールズ&パンツァー）以技術競技的「戰車道」為主題，衍生劇場版作品《少女與戰車 最終章》於 2021 年 3 月推出第三話後，如今睽違 2 年終於公開了第四話正式預告影片及主視覺圖，預計 10 月 6 日在院線上映，先前台灣代理《最終章》為華藝娛樂，目前尚未釋出消息。

由主視覺設計的第二彈票特典公開：

劇場版《少女與戰車 最終章》全部共收錄 6 話，故事描述為了能順利通過考試錄取大學，河嶋桃以隊長之姿帶領大洗學園戰車道團隊參與冬季大會「無限軌道盃」，並對抗各強豪學校，銜接第 3 話內容，故事來到準決賽的段落。

官方也在今（6）日公開第 4 話 PV，後續 4 到 6 話的主題曲為日本女歌手 ChouCho 所唱的〈Never Say Goodbye〉，單曲 EP 預計 10 月 4 日發售，預告影片除了透露部分段落，官方也預告 8 月 19 日舉行的虛擬演唱會搶先釋出全曲。

圖／EMOTION Label Channel

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