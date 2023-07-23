《咒術迴戰 第二季》、《BLEACH 死神 千年血戰 -訣別譚-》重磅回歸

期望已久的暑假終於到來！學生們終於能夠在繁重的課業與考試中解放自己，炎熱的夏天當然要找幾部自己喜歡的動畫作品，犒賞自己！為此，羚邦也從眾多的日本動漫中為粉絲們精心挑選多部知名動漫，讓大家過一個開心的暑假！

今年下半年動畫界最重磅的消息當然屬《咒術迴戰》第二季：《懷玉‧玉折》篇，本季著眼於學生時期五條悟、夏油傑與家入硝子等人的青春校園生活，幾位重量級的一級咒術師都將以學生時期的青澀模樣出現，而究竟是發生了什麼事情讓五條與夏油兩人漸行漸遠，《懷玉‧玉折》篇將會給出完整的解答，而《咒術迴戰》中最重大的事件之一：《澀谷事變》預計也將在《懷玉‧玉折》篇結束後緊接登場，動畫依舊是MAPPA製作，動畫質感可以預期！

《BLEACH 死神 千年血戰篇 -訣別譚-》則是延續去年10月上架的《BLEACH 死神 千年血戰篇》，滅卻師展開大規模反撲，曾經被封印的滅卻師之王優哈巴哈帶領一眾滅卻師組成「看不見的帝國」，他們攻佔虛圈，向屍魂界宣戰。積蓄已久的實力將剛經過內亂的護廷十三隊打得傷亡慘重，死亡的陰影壟罩整個失魂界，從靈王宮歸來的黑崎一護等人與新習得斬魄刀解放能力的更木劍八都成為這次重要的戰力，大量的衝突與戰鬥場面無疑是本季最大看點！背負起所有人的期望，一護將與滅卻師們再度展開無情的廝殺。

《能幹貓今天也憂鬱》敘述超廢的粉領女主人：福澤幸來與看不下去，決定自行進化的貓咪：諭吉，兩個不同物種的同居日常故事，改編自人氣同名漫畫，給你不一樣的大貓咪！諭吉牠不只體格大隻，還能主動操持各種家務，打掃煮飯甚至照顧喝醉的女主人樣樣難不倒牠，但是對於被生活與工作壓迫得心力交瘁的幸來而言，她只在心中隱隱覺得：貓咪長這麼大是對的嗎？有這麼聽話又懂事的家事萬能貓，主人負責貌美如花，貓咪努力勤儉持家！這麼療癒的故事最適合炎熱的暑假！更適合工作完只想回家耍廢的年輕熟女們。

《我喜歡的女孩忘記戴眼鏡》同樣也是由人氣漫畫改編，敘述天性害羞的小村暗自喜歡坐在隔壁的三重同學，他每天都在心裡練習著如何才能夠和她搭上話；某一天卻發現三重同學的眼神怎麼變兇了？原來是三重同學的近視太嚴重，忘記戴眼鏡的她完全看不到黑板，她需要小村幫忙才能繼續上課，也要靠得很近才能看得清楚小村的表情，面對經常忘記戴眼鏡的三重同學，因為視力不好而產生的各種近距離接觸、溫柔的聲音與陣陣飄來的髮香，小村的心臟負荷已經到了人類的極限…。

暑假只想躲在家裡吹冷氣耍廢的你肯定最適合這一部：《LV1魔王與獨居廢勇者》，故事敘述在勇者麥克斯與同伴打敗魔王的十年之後，魔王從沉睡中甦醒過來，儘管實力還沒恢復，她仍一心急著找麥克斯復仇，卻意外發現麥克斯成了獨居公寓套房的廢人，不只個性變得懶散、外表邋遢，還有許多負面新聞；原本瞧不起麥克斯的自甘墮落，但在發現他的實力依舊之後，惜才的她覺得十分可惜，於是擅自帶著秘書傑尼亞搬進公寓與他同居，雖然在家的時候看來只有10歲的小女孩，一旦外出魔王就會變身成身材姣好的美少女！除了就近監視麥克斯，也順便適應並學習人類社會的變化。粉絲們是不是也該來幫忙鎖定這位的將來力量可能足以毀天滅地的大魔王，一起關注她今後的一舉一動？

《政宗君的復仇R》敘述8年前，一個外號「豬腳」的小胖子告白被拒後，哭著跑回外公家接受魔鬼訓練的勵志故事；在外公的磨練下，8年後的政宗已經成了徹頭徹尾的大帥哥，帥得連自己親娘都快不認得，不僅如此，他還以學霸之姿正式轉學到當年告白失敗還幫他取了「豬腳」外號的女孩：愛姬的學校，正宗在心裡暗自發誓：「這次一定讓你愛上我，然後再狠狠地拋棄妳！」這麼腹黑的劇情只有竹岡葉月老師才想得出來，再加上TIV老師的人物繪製，呈現出來的畫面是真的香！《政宗君的復仇R》故事背景來到了法國，他們因修學旅行來到巴黎，政宗與愛姬有了更多獨處的機會，是時候該一舉拿下愛姬的心了！這麼「勵志」又「腹黑」的作品，絕對適合想在開學後改頭換面的你！

被稱為超微碳酸系青春動畫《堀與宮村 》原班人馬推出續篇：《堀與宮村-piece-》揭露第一季中沒有表現出來的兩人生活更多細節：美麗的堀京子在學校不僅成績優異，很會照顧人再加上開朗的性格，在學校很受同學的歡迎，但是回到家的她卻必須照顧年幼的弟弟創太並操持家務，完全不像一個正常高中女生。直到某日宮村伊澄將受傷的弟弟堀創太送回家之後，這讓在班上原本沒有交流的兩人漸漸地熟悉，一點一點地走進對方的內心…。戶松遙與內山昂輝兩人詮釋的堀京子與宮村伊澄，將會再一次甜翻你的暑假。

由久追遙希、Konomi繪製的插畫奇幻冒險輕小說：《謊言遊戲》敘述在學生們不停決鬥以決定階級高低的學園島上，男主角篠原緋呂斗於入學測驗以歷代最佳成績脫穎而出，又於入學首日擊敗去年的絕對王者：彩園寺更紗，以學園島史上最快速度奪得君臨頂點的「7星」，當然…這一切全都是高明的騙術。為了在學園島達成自身目的，篠原緋呂斗善於隱藏內心想法，他不惜堆砌謊言讓自己爬上巔峰，他今後的校園生活也將在同伴美少女女僕姬路與假冒大小姐彩園寺的幫助下，以完美的「謊言」繼續在學園島這個競爭激烈的環境生存下去。誰才是這個學園島上鬥智遊戲中最強的騙子，峰迴路轉的劇情最適合喜歡燒腦的粉絲們。

《不死少女的謀殺鬧劇》改編自人氣新生代推理作家青崎有吾的「不死少女」系列。講述19世紀末歐洲的吸血鬼、人造人、怪盜、狼人與開膛手等多種怪物異形橫行在黑暗角落，在爆發與人類親合派的吸血鬼遭到銀樁貫穿虐殺死亡事件後，只剩下一顆頭顱的美少女偵探輪堂鴉夜、「妖鬼殺手」真打津輕與侍奉輪堂的女僕馳井靜句，這三個「人」一起，一邊調查這樁讓人類避之唯恐不及的「怪物事件」，一邊尋找鴉夜被奪走的身體。他們利用僅存的細微線索與怪物才具備的特性導出推理，一場充滿謎團與噩夢的奇幻狂想，從此展開。

《AYAKA -綾島奇譚-》敘述原本在本島育幼院長大的少年：八凪幸人，某天突然一名自稱自己亡父的徒弟：沙川盡義出現，逕自將他帶回出生的故鄉：陵島；這是由七座島嶼連成一線的地方，充滿神奇的生物，各種奇異的「御靈」也充斥在人們的周圍，人們早已習以為常；幸人開始與父親的三名弟子過著保護綾島和諧的日常，但幸人不知道的是，沙川盡義與父親的其他兩名弟子：鞍馬春秋與伊吹朱之間存在著很深的矛盾。島上的和諧即將崩壞，幸人將面對什麼樣的真相？

《妙廟美少女》男主角赤神明光原本是對女性絲毫不感興趣的大學生，他因憎惡自己父親渣男的行徑，決定此生秉持單身主義，堅決不碰女色。但是作者吉岡公威老師怎麼可能把觀眾福利放一邊！某天與一名陌生美少女意外相遇後，明光不僅對她一見鍾情，更是立刻向她求婚，這突如其來的改變讓他驚覺自己無法自拔！這導致他工作被開除，大學成績岌岌可危，為了不要走上與自己父親相同的道路，明光決定出家當和尚，能對自己下這麼重手的人實在太少了，但命運卻安排他進了一家尼姑庵：三日月寺，還遇見了當初一眼就激發明光好色本性的美少女：蒼葉結月。演出的聲優有：光坂柾之(赤神明光)、愛美(蒼葉結月)、芹澤優(蒼葉月夜)、山下七海(蒼葉海月)、朝日奈丸佳(米亞)、上坂堇(神樂)等，吉岡公威老師擅長讓可愛的女孩們展現出清涼畫面，是不是很消暑！？

《萊莎的煉金工房 ~ 常闇女王與秘密藏身處 ~ 》改編自知名電玩遊戲，敘述一位普通的農家少女萊莎，與家人們生活在被湖水環繞的庫肯島上，這裡風光明媚但卻桎梏著萊莎活潑的心；終於有一天莉莎、倫特與陶悄悄地搭上小船，展開了她們人生第一次的冒險，萊莎在湖的對岸遇到了擅長運用煉金術的男人，懇求對方傳授她煉金術，

就這樣，這名單純的農家少女踏上了成為煉金術師的第一步。藉著學習煉金術得以前往世界各處的萊莎一行人，展開一場別開生面的冒險！聲優陣容包括野口百合(萊莎)、寺島拓篤(倫托)與近藤唯(陶)，這個夏天就與開朗的萊莎一起展開難忘的冒險吧！

《滿懷美夢的少年是現實主義者》敘述佐城涉一直暗戀著同班的美少女夏川愛華，他滿懷著美夢，正準備積極地地展開追求，即使遭受挫折也絕不氣餒。但就在某一天，他的美夢突然醒了：「條件這麼好的女生，我根本高攀不起吧？」自認為夢醒的佐城涉開始放慢腳步並與愛華保持適當的距離。這樣突如其來的轉變讓愛華不知所措，「莫非….他討厭我了？！」雙向單戀的兩人之間彼此誤會，各種令人心癢難熬的校園戀愛喜劇就此展開。聲優陣容有宮瀨尚也聲演佐城涉，涼本秋穗聲演夏川愛華，一起抓緊時間談場戀愛吧！

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