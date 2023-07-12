「水行俠2」沒刪光戲份？安珀赫德：很光榮能參與巨片

預定今年耶誕節要在全球各地盛大上映的「水行俠」續集，最受矚目的焦點莫過於因為和前夫強尼戴普的誹謗官司鬧得形象大壞的首集女主角安珀赫德，還剩下多少戲份？由於官司期間有許多強尼戴普影迷高分貝砲轟安珀過去抹黑他、害他被貼上「家暴男」的標籤以至於被好萊塢大片主動切割，現在她被發現自己也有問題，當然應該要像強尼一樣「被處罰」，高呼「水行俠2」把她踢掉。結果電影公司還是沒換掉她，她也完成所有的演出，各方好奇是否會對票房造成影響？

之前有各種傳聞稱安珀的戲份被刪到剩下20分鐘，也有稱她的戲份「比想像中多」，該片在電影公司內部試映了好幾種不同的版本，到底安珀的份量剩多少，恐怕要等正式上映後才能得到答案，不過今年春天在美國戲院業的年度商會中，「水行俠2」預告片裡仍有安珀的一個鏡頭，似乎她不會在片中徹底消失。

近日安珀到義大利出席影展，宣傳她早先拍好的小品獨立製片電影「In the Fire」，被問到關於「水行俠2」，她表現得頗為興奮，直呼對於能參與這樣的好萊塢巨片，擁有背後那麼龐大的製作、宣傳機制支援，非常非常的光榮。同時她能夠演出小成本、資源少的「In the Fire」，兩部片像是在電影業光譜的兩極，她都能參與其中，覺得對演員來說，「成功」就是兩者都能夠兼顧。

安珀在官司失利後，於西班牙落腳待了好幾個月，沒有回到美國，外界曾以為她會「退出好萊塢」，現在看來只不過是先避避風頭，等到話題熱度過了之後，有可能再回到幕前，就要看「水行俠2」的票房表現如何了。

「水行俠2」的海報之一，已經看不到有安珀赫德。圖／摘自IG

安珀赫德出席義大利的影展，看得出明顯有福態。圖／摘自IG