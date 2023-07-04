文策院攜BL臺漫闖泰國市場 推介會吸引百位泰國業者交流 拓展海外商機

以BL（Boy’s Love）為主題的文化內容作品近年來在亞洲大受歡迎，為了協助國內業者搶攻BL漫畫市場，文化內容策進院（文策院）於6月28日在泰國曼谷舉辦以BL為主題的漫畫推介會，吸引近百位來自泰國出版和網漫、網路小說的業者出席交流；6月30日至7月2日則參與由泰國書協主辦的 2023 ColiFest（Comic and Light Novel Book Fest 2023，2023漫畫與輕小說節），並於現場展示超過50部臺灣原創BL漫畫作品，吸引許多民眾目光，期待藉由推動臺灣LGBTQ+作品走向海外市場，提高臺灣文化內容的能見度，並拓展合作機會。

文策院表示，有鑑於泰國內容市場對BL作品的強烈需求及數位閱讀風潮，也觀察到臺灣BL漫畫和輕小說作品輸出泰國市場的機會，特別針對泰國業者舉辦「2Gether with Taiwan BL Comics 」推介會，邀請擁有豐富操刀BL作品經驗的三立集團策略長蔡妃喬、經手多部BL的泰國JLit Publishing資深編輯Artch Bunnag進行對談，以促進兩地產業的交流與了解，活動吸引百位當地業內人士參與。Bunnag在對談中提到，台灣作品中呈現出的流行文化例如珍珠奶茶、街頭小吃或學生生活等，泰國觀眾會很有共鳴，而且泰國因為文化比較保守的因素，有些內容無法創作，就可以由日本、韓國和台灣的作品來補足這一塊。

文策院首次前進泰國舉辦臺灣BL推介會，由左至右為：文策院市場處許世佳專員、臺劇WBL系列製作人長蔡妃喬、駐泰代表處文化組組長田又安、文策院市場處拓展三組李昀組長、泰國書協會長Ms. Thipsuda Sinchawarnwat、JLit Publishing資深編輯Mr. Artch Bunnag及Vision Thai創辦人李致德到場交流。圖／文策院

泰國大型電子平台Meb的編輯林玉（Chayutra Boontap）表示，台灣的BL作品和泰國的味道不太一樣，泰國的作品有時候口味比較重，不是每個人都喜歡，台灣的作品看起來很新鮮內容也很輕鬆，很容易消化，因此她相信台灣的BL作品在泰國會很有市場。由於先前便接觸過一些臺灣的作品，透過此次對臺灣作品、內容產業有更全面的了解，希望藉此機會介紹更多樣的內容給泰國讀者。跨國網路漫畫平台則派出製作人、編輯和創作者多人一同參與活動，其製作人透露，由於網漫近年來的蓬勃發展，使得漫畫成為一種跨國界、跨語言、快速傳播的文本，而臺灣對於LGBTQ+的開放態度和泰國相近，期待持續看到兩地在內容市場上的交流。

臺劇WBL系列製作人蔡妃喬與泰國JLit Publishing 、有「泰國BL教父」之稱的Artch Bunnag針對臺泰BL市場異同進行交流；吸引百位泰國業者到場，且會後提問不斷、反應熱烈。圖／文策院

中華動漫出版同業協進會表示，泰國對BL的需求相較其他市場更為突出，向當地引入幾部臺灣作品後，發現臺灣的輕小說、言情小說在泰國市場反應不錯，加上電子書、網漫平台在泰國市佔率不斷提升，購入內容的需求強勁，是臺灣出版社進入泰國的好機會；此次與文策院合作，召集漫協會員選出一批臺灣BL漫畫書單，針對泰國時下最熱門的題材，希望臺泰雙方都能滿載而歸。

文化內容策進院預計透過與海外業者的直接交流，了解雙方市場的特點和需求，將更多優秀的臺灣作品引進海外市場。除面對泰國業者進行業務拓展，文策院亦參加由泰國書協舉辦、主打漫畫和輕小說的之ColiFest，在展場透過吸睛的數位媒材及大型立板，吸引不少「Gen Z」（意指2000年後出生的世代）駐足打卡，希冀為臺灣作品在泰國的Gen Z之間累積知名度，建立未來持續向泰國市場推廣的基礎。