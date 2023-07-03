墨書白小說《長風渡》開播 白敬亭自爆「30萬的下巴」拍戲被捏爛

大陸男神白敬亭在愛奇藝陸劇「長風渡」戲裡開虐戲外卻十分歡樂，開播前他就立下收視公約「熱度破萬就跳女團舞」，沒想到開播不到兩天就熱播達標，白敬亭日前上傳一段浴室熱舞，大跳韓國女團(G)I-DLE的夯曲「Queencard」配上文字「說到做到」，讓粉絲超滿意開玩笑喊話：「跳得很好，獎勵再跳一首！」

而日前釋出片場花絮也可感受到白敬亭、宋軼CP感十足，一場白敬亭求老婆誇獎讓宋軼甜勾他下巴安撫的甜蜜戲份，結果竟被導演打斷：「我覺得柳玉茹捏下巴那下有點太粗魯。」 惹白敬亭幽默回覆：「我這三十萬的下巴差點就被弄掉了！」

白敬亭坦言當初看到劇本就覺得「這角色我很想演，一定要爭取下來！」而情緒戲是最大挑戰，為了演好角色準備相當認真，除了特地去聽原著有聲小說，許多細節小動作也有參考小說描述去豐富自己的角色表演。「長風渡」全劇40集於iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。

「長風渡」白敬亭、宋軼CP感十足。圖／愛奇藝國際站提供