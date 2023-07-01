韓國知名漫畫改編！《與神同行》、《如蝶翩翩》音樂劇將躍上大銀幕

聯合新聞網／ 聯合數位文創
韓國音樂劇霸主「與神同行」八月在台上映，早鳥優惠中。圖／聯合數位文創提供
韓國音樂劇霸主「與神同行」八月在台上映，早鳥優惠中。圖／聯合數位文創提供

你是否記得當年觀賞《與神同行》的震撼？或是對賺人熱淚的《如蝶翩翩》影集念念不忘呢？這兩部知名網路、由首爾藝術團精心打造的，與影視作品有不一樣的聽覺效果，並加入更多舞台特效的元素，透過鏡頭、零距離捕捉到演員生動的表情，現在即將躍上大銀幕。此次聯合數位文創及新光影城聯手合作引進，早鳥優惠現正於udn售票網熱賣中，前200組購票觀眾，即贈送市價逾千元的韓國頂級保養品牌「后Whoo」精緻禮品，數量有限、送完為止！

《如蝶翩翩》在韓國連載期間，長期稱霸Daum網路漫畫「連載作品第一名」、「讀者評分第一名」雙冠王。晚年才開始追尋自己夢想的爺爺沈德出，遇到了正值迷惘徬徨時期的少年李采祿，兩個人看似沒有交集的人生，因為同樣對於芭蕾的熱愛而開展出難能可貴的友誼。面對家庭親情的不理解，還有年邁身體已不堪負荷，追夢者爺爺是否能如願登台演出呢？上映期間適逢父親節，是部適合闔家一同進入戲院觀賞的感人之作。

「比漫畫更漫畫的演出團隊，宛如破紙而出！」《與神同行：地獄篇》在韓國公演時，獲得觀眾一致的好評盛讚。故事描述搭乘著列車抵達冥府的亡者們，必須在49天裡通過7個審判關卡，主角金自鴻遇到了有點兩光的辯護律師陳基漢，重新審視自己在陽世間活得極其平凡的一生。另外，含冤而死的亡靈從列車上逃脫，變成了惡鬼，冥府三劍客展開一場追緝之旅，卻發現原來背後還有讓人不可寬恕的真相。演員們的嘹亮的歌聲，搭配氣勢磅礡的環形舞台，深刻探討在世做人處事與父母關係的議題，看完後絕對會使你無法久久忘懷。

主辦單位將於7月18日舉辦《與神同行：地獄篇》首映會，獨家邀請首爾藝術團駐團藝術家崔仁衡（《與神同行》飾演解怨脈，《如蝶翩翩》飾演爺爺沈德出）出席活動。7月9日前購買此場次的觀眾，還有機會獲得7月19日韓國直送SPAC SHOWCASE之參與資格！看完影音版，再聽音樂劇《與神同行》及《如蝶翩翩》選曲現場版，由崔仁衡攜手2023《與神同行》演員 李東奎、尹泰浩、徐妍靜、權成燦唱給你聽！首映會座位有限、當天也有最懂你的亞洲訂房網AsiaYo提供的多項好禮抽獎活動，喜歡的觀眾可得好好把握難得的機會，更多資訊請上udn瘋活動官網查詢。

主辦單位｜聯合數位文創、新光影城
宣傳協力｜C MUSICAL
上映資訊｜（播映日期、地點如有異動，以主辦單位公告為主）
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