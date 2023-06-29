日本授權展臺灣館開展 文策院與 LINE 貼圖攜手推臺灣角色出海

2023「日本授權展」今（28）日於日本東京盛大開展，為協助臺灣內容產業搶攻日本最大的角色授權市場，今年文化內容策進院（文策院）以「Taiwan Content Island 臺灣巷弄最美的人文風景」為臺灣館主題，帶領 14 個臺灣原創角色品牌登上國際舞台，期望透過展會曝光及商務媒合會議積極拓展跨境授權商機，協助臺灣多元原創角色IP拓展海外市場。文策院也邀請 LINE 貼圖攜手合作，特別於貼圖平台設立精選推薦專區，向用戶推薦此次進軍日本授權展的 14 組 IP 角色貼圖、表情貼與主題，讓喜愛臺灣角色IP的廣大粉絲們，也能同步感受日本授權展的臺灣熱潮！

臺灣館展示許多臺灣原創角色品牌。（圖／文策院 提供）

本次臺灣館委託「台灣角色品牌授權協會」執行，並邀請日本角色品牌授權協會副理事長、吉備國際大學動畫文化系教授及《映画秘宝誌》編集長等日本業界專家，以國際市場潛力來思考臺灣原創角色在日本的商業發展可能性，遴選出 10 家角色品牌作為商洽代表，且同步於臺灣館線上型錄官網收錄 47 個臺灣角色作品，擴大臺灣角色IP能見度。此外，文策院特別邀請深受亞洲用戶喜愛，近 12 年來成功扶植許多臺灣在地創作人才的 LINE 貼圖一同參與，並將 4 位來自 LINE 貼圖原創人氣角色共同推進日本市場。此外，在6月20日至7月19日期間，於 LINE 貼圖平台將此次進軍日本授權展中 14 組 IP 角色的貼圖、表情貼與主題，特別於貼圖小舖中精選推薦，讓所有喜愛貼圖的粉絲與用戶都能立即選購下載。

臺灣館開幕式，邀請入選品牌及國內外貴賓共同參與。（圖／文策院 提供）

文策院董事長蔡嘉駿表示，近年來已有不少臺灣角色IP透過日本授權展獲得國際授權市場合作，對臺灣業者來說是進入日本市場的敲門磚。本屆是臺灣館角色業者疫後首度回歸實體參展，期待業者能將臺灣原創角色的豐富創意與日本授權產業的專業知識相互結合，提升臺灣IP授權內容在日本市場的能見度，藉此機會開創新商機、拓展海外市場。

.臺灣館開幕式參與貴賓（由左至右）：CBLA副理事長/株式会社サンリオファーイースト代表取締役社長-東山 靖 、TCBLA台灣角協理事長-鄭文福、文策院全球市場處市場拓展二組組長-張斯雁、東京台貿中心-鄧之誠所長、CBLA専務理事/株式会社キャラクター・データバンク社長-陸川和男。（圖／文策院 提供）

本次日本授權展協辦方，同時也擔任臺灣館評選代表的日本角色授權協會（CBLA）副理事長東山靖也表示，臺灣近幾年的創意發展非常令人驚豔，這次的評選過程中，除了感受到創作者的獨特魅力，臺灣角色獨特的世界觀及亮眼的授權實績，都非常值得力薦給日本市場，希望透過雙方產業更深入的交流合作，為彼此帶來更多經濟效益。

由文策院特別邀請的合作夥伴 LINE 貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君也提到，LINE 貼圖平台在臺灣已累積超過 77 萬位創作者，持續推動臺灣文創產業並擴大貼圖作品的影響力。本土創作者受到市場上廣大 LINE 用戶的支持和喜愛，發展出具市場規模的創作生態圈，期待此次與文策院在臺灣館的共同合作，能開拓海外市場的下一個里程碑。

日本授權展首日，臺灣館洽商熱絡。（圖／文策院 提供）

本次臺灣館共展出 14 個原創角色，包含了訴求每個人都該表徵自我，勇敢做自己的時尚女《MeiMei》、來自 3000 光年遠的貓眼星雲的《宇宙探險貓kuroro》，還有風靡歐美12國的幼兒心理學繪本《米米》、與滷味家族在小吃攤上演臺灣日常故事的《滷沙沙》，以及描述職場宇宙飽受酸甜苦辣的《我是馬克》、隨三個原創角色一起探索冒險於宇宙中的失落世界的 《BOUNCE》、想陪伴青少年開創對未來生活的想像的動畫角色《八戒》、療癒溫暖許多孤單人心的《幾米-月亮忘記了》 、以深厚情誼共同守護生態的 5 隻臺灣保育動物好友《灣A麻吉》、將臺灣茶種幻化成萌系少女角色的《茶葉少女》 、柔嫩呆萌、療癒又討喜，在臺灣人氣相當高、貼圖圈爆紅的深海小動物《胖鯊魚鯊西米》 、 一群以藍色企鵝為原型，讓粉絲忍不住被吸引產生角色投射的《PP Mini小小企鵝》、希望每張圖都可以帶來溫暖的《麵包樹》、以圖像詮釋情侶日常互動的《黑白雞》等，14 個原創角色涵蓋兒童出版、動畫、漫畫、插畫，貼圖等品牌領域，有大家都熟悉的經典，也有新世代的創意，都將於 2023 日本授權展臺灣館中，透過豐富形象傳遞多元的世界觀，吸引日本及更多海外市場加入臺灣原創角色宇宙。

近年來，日本授權展已成為臺灣角色與日本代理商簽約、出版代理以及日本動畫公司投資等商業合作的重要交流及媒合平台，期待本次透過臺灣館實體參展及線上展示，在日本授權展中進一步提升臺灣原創角色作品的曝光度，協助業者在海外市場實現更大的商業效應。

2023 日本授權展臺灣館網站：https://taiwancharacter.taicca.tw/