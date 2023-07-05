《鈔級布偶》揭露美國史上最瘋狂的玩具風潮 豆豆娃如何讓人發財又崩潰

「醉後大丈夫」喜劇鬼才查克葛里芬納奇，搭配「歌喉讚」系列伊莉莎白班克斯，2人一同攜手搞笑發大財，在Apple TV+ 喜劇電影「鈔級布偶」化身「絨毛娃娃界賈伯斯」，透過絨毛娃娃大發利市，在90年代掀起如「NFT式」的美國史上最偉大的玩具熱潮，卻又快速泡沫化，電影將揭開這個「史上最意想不到的成功故事」及其背後的黑暗面。

該片改編自「豆豆娃泡沫：大眾妄想和可愛的黑暗面」一書，由曾獲艾美獎提名的克莉絲汀戈爾與樂團「OK Go」團長達米安庫拉許夫妻檔共同執導，「美麗境界」朗霍華擔任監製。眾星雲集的卡司除了查克，還有「歌喉讚」系列的伊莉莎白班克斯、「繼承之戰」金球獎女星莎拉史努克、「圍雞總動員」潔芮汀印蒂瑞薇思瓦納森一同演出。

故事以90年代為背景，曾風靡全美的「豆豆娃」掀起一股「現象級」全民蒐集狂熱，查克飾演人稱「絨毛娃娃界的賈伯斯」的泰華納，伊莉莎白則飾演他的妻子羅比瓊斯，他原是一位沮喪的銷售員，直到遇上生命中重要的三位女性，才將他的創意發揚光大。

泰華納巧妙利用商品稀缺策略掌握人心，帶領這股發大財商機狂賺數十億，實現了他的「美國夢」，而成功男人背後的女人們，卻沒有得到應有的報酬和尊重，也將揭露美國社會普遍對女性的不平等和荒謬文化。

電影預告以無厘頭式搞笑節奏呈現，從推銷一隻高級喜馬拉雅貓「豆豆娃」開啟致富神話。女主角伊莉莎白表示，製作團隊為電影拍攝，下重本重新製作超過一萬隻「豆豆娃」，相當期待在電影中的呈現。「鈔級布偶」將於7月28日在Apple TV+ 全球獨家上線。

「鈔級布偶」由曾獲艾美獎提名的克莉絲汀戈爾（中）與達米安庫拉許（左）夫妻檔共同執導。（Apple TV+ 提供）

查克葛里芬納奇（右）在「鈔級布偶」和莎拉史努克飆戲。圖／Apple TV+ 提供