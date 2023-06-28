SFC神作《超級瑪利歐 RPG》重製版 讓你再次體驗童年的快樂！
被玩家們視為經典神作的《超級瑪利歐 RPG》終於要重製了！
在今（21）日稍早的任天堂直面會當中，驚喜公開了《超級瑪利歐 RPG》重製版的消息，遊戲即將在 11 月 17 日於 Nintendo Switch 上發售。
本作以 1996 年於 SFC 推出的《超級瑪利歐 RPG》為基礎重製翻新而成，遊戲採回合制戰鬥模式，瑪利歐將和碧姬公主、庫巴等熟悉的角色攜手組隊展開冒險。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言