SFC神作《超級瑪利歐 RPG》重製版 讓你再次體驗童年的快樂！

被玩家們視為經典神作的《超級瑪利歐 RPG》終於要重製了！

在今（21）日稍早的任天堂直面會當中，驚喜公開了《超級瑪利歐 RPG》重製版的消息，遊戲即將在 11 月 17 日於 Nintendo Switch 上發售。

本作以 1996 年於 SFC 推出的《超級瑪利歐 RPG》為基礎重製翻新而成，遊戲採回合制戰鬥模式，瑪利歐將和碧姬公主、庫巴等熟悉的角色攜手組隊展開冒險。

圖／Nintendo Direct

圖／Nintendo Direct

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