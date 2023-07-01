Switch《名偵探皮卡丘 閃電回歸》 大叔嗓音的萌系皮卡丘你喜歡嗎？

聯合新聞網／ 遊戲角落 玄軒軒
圖／Nintendo Direct
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大叔登場！在今（21）日稍早的直面會當中，《名偵探皮卡丘》新作《名偵探皮卡丘 閃電回歸》正式公開，即將在 10 月 6 日於 平台推出。

《名偵探皮卡丘》是由 Creatures 開發、任天堂發行的冒險遊戲，The Pokémon Company 曾在 2019 年的《精靈》事業戰略發表會，宣布《名偵探皮卡丘》完結篇即將在 Switch 登場。四年過去，《名偵探皮卡丘》系列終於又有了最新動靜啦！

《名偵探皮卡丘》故事講述少年提姆為了尋找失蹤父親，決定來到人類與寶可夢共存的城鎮「萊姆市」，並在過程中和會講人話的偵探皮卡丘相遇，一同踏上解決萊姆市各種懸疑案件的旅程。

圖／Nintendo Direct

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影片中可以看到提姆和大叔皮卡丘的各種趣味互動，在餐桌上共享美食，在城鎮中和其他寶可夢相遇，最後以超夢現身作為懸念結束本次的預告。

圖／Nintendo Direct

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