Switch《名偵探皮卡丘 閃電回歸》 大叔嗓音的萌系皮卡丘你喜歡嗎？

大叔皮卡丘登場！在今（21）日稍早的任天堂直面會當中，《名偵探皮卡丘》新作《名偵探皮卡丘 閃電回歸》正式公開，遊戲即將在 10 月 6 日於 Nintendo Switch 平台推出。

《名偵探皮卡丘》是由 Creatures 開發、任天堂發行的冒險遊戲，The Pokémon Company 曾在 2019 年的《精靈寶可夢》事業戰略發表會，宣布《名偵探皮卡丘》完結篇即將在 Switch 登場。四年過去，《名偵探皮卡丘》系列終於又有了最新動靜啦！

《名偵探皮卡丘》故事講述少年提姆為了尋找失蹤父親，決定來到人類與寶可夢共存的城鎮「萊姆市」，並在過程中和會講人話的偵探皮卡丘相遇，一同踏上解決萊姆市各種懸疑案件的旅程。

圖／Nintendo Direct

圖／Nintendo Direct

影片中可以看到提姆和大叔皮卡丘的各種趣味互動，在餐桌上共享美食，在城鎮中和其他寶可夢相遇，最後以超夢現身作為懸念結束本次的預告。

圖／Nintendo Direct