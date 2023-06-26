AI的衝擊力有多大？看看它對律師、電影編劇等行業的影響

近來人工智慧（AI）題材蔚為風潮，AI革命將幫助勞工擺脫繁重工作、或是摧毀數百萬人的工作機會？新的AI能力不只對職場生產力帶來巨大的刺激，同時也對企業員工發出迫切警告。英國金融時報（FT）報導，專業服務、電影製作和編碼是最先在日常營運中使用此技術的行業。

首先，就律師等專業服務行業而言，AI工具能使他們更容易取得並協助實際的法律案件、在分配給初級員工的任務上節省了許多時間。尚德羅在倫敦律師事務所Allen & Overy擔任律師，他早已在每天工作中使用新的生成式AI工具。Allen & Overy約有3,500名員工使用AI平台Harvey，這個根據Open AI最新模型版本建構的AI平台，有助提升法律工作效率。

擅長商業智慧財產權領域的尚德羅表示，近來利用Harvey準備一份有關元宇宙虛擬不動產權的交易。在詢問Harvey可能適用英國哪些法規後，尚德羅得到一份回答完整的清單。在以前，他會請實習生或初級律師去查，但要花更多時間。

其次在電影製作方面，AI固然可使配音技術可以擴大至外語電影，對演員的潛在好處包括僱用「數字替身」在內，但好萊塢電影導演和製片廠近來就AI議題暫時達成一項協議，雙方皆聲稱AI不能取代導演履行職務。

對於編劇、演員及配音員等好萊塢其他從業人員而言，編劇擔心若由AI完成改編書籍或劇本初稿，他們的高薪工作將變少。配音員則擔憂，新的AI技術能將演員嘴部動作與不同語言匹配，可能導致其失業。

在編碼業方面，編碼人員受惠於生成式AI的發展，藉此提高效率和節省時間，他們使用ChatGPT等工具協助撰寫程式。生成式AI聊天機器人還可提出編碼建議，方便程式設計師執行和測試。英國電腦協會說，生成式AI除了用於編碼，還可用在分析現有編碼，及找出駭客可能利用的錯誤或漏洞。