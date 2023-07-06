《我與機器子》電影版確定！膝爆傷勢無礙宣布好消息 原作：我太開心了

聯合新聞網／ 遊戲角落 芋仔
圖／集英社
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由 GALLOP 搞笑的《我與機器子》（僕とロボコ），今（19）日宣布將拍攝劇場版，預計 2024 年冬天上映，本日發售的《週刊少年Jump》2023 年第 28 期也將以《我與機器子》作為封面。

官方同步公開漫畫原作宮崎周平親手寫下的祝賀信，非常開心且興奮，「動畫版每集只有 3 分鐘，卻像 30 分鐘動畫一樣資訊密集爆炸，有趣 10 倍。」他表示如果登大銀幕播映一定有趣千萬倍，震懾所有觀眾，敬請期待《我與機器子》劇場版「正義超人 vs 戰士超人」。

《我與機器子》描述在遙遠未來，家戶都有一位美少女女僕機器人「訂製女僕」（OM），小學 5 年級的主角「平凡人」羨慕同班同學的訂製女僕，拜託媽媽也買了一個，送來的卻是奇怪的女僕機器人「機器子」，她身材壯碩、料理技術極爛，還能從眼睛噴出雷射光，且最喜歡看《週刊少年 Jump》，其脫離常識的舉動，讓平凡人開啟搞笑喜劇生活。

《我與機器子》漫畫自 20220 年7 月起在《週刊少年Jump》連載，在溫柔的女僕世界觀中導入大量搞笑元素，快節奏的劇情推進超展開，以及大量致敬其他《週刊少年Jump》連載作品，在推特蔚為話題，如今單行本銷量已累計超過 100 萬冊，成功改編動畫並在去年播出。

其致敬的作品包括《ONE PIECE》、《HUNTER×HUNTER》、《灌籃高手》、《咒術迴戰》的致敬場面，如機器子的理想型是五條悟，由集英社出版的《我與機器子》單行本，目前為止每一集封面也都致敬其他作品。

官方也同步釋出劇場版前導預告，銜接剛在日本播出的電視動畫第 28 集劇情：機器子的膝蓋故障，平凡人幫她復健，結果沒改善反而還即將爆炸。機器子感謝凡人，並對服侍他感到驕傲，之後便飛向天空，讓膝蓋爆炸不傷及任何人……結果她並未身亡，平安歸來並宣布 2024 年將推出劇場版的消息。

圖／集英社

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