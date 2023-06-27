電影《真人快打2》卡司出爐！紹康、傑若得、拳痴等演員名單一次看

由華納新線影業（New Line）改編 1993 年經典格鬥遊戲《真人快打2》（Mortal Kombat 2）確認所有陣容，娛樂媒體 Deadline 報導，新加入的影星，如巨石強森放大版馬丁·福特（Martyn Ford）、澳洲新生代演員 Desmond Chiam、影壇新人 Ana Thu Nguyen 和影星戴蒙・賀里曼（Damon Herriman）都將加入卡司。

圖／wikiwand、IMDB、馬丁·福特IG

筋肉男馬丁福特將出演異星皇帝紹康（Shao Kahn）。

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Desmond Chiam 飾演伊甸界國王傑若得（Jerrod）。

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Nguyen 飾演伊登女王辛黛爾（Sindel）。

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戴蒙賀里曼出演地下界的惡魔拳痴（Quan Chi）。

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此前曾宣布的新加入卡司也眾星雲集，諸如飾演喬尼·凱奇的好萊塢男星卡爾·厄本、飾演異世界公主琪塔娜（Kitana）的德韓混血女星 Adeline Rudolph，還有飾演琪塔娜麻吉翡翠（Jade）的 Tati Gabrielle。

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本作是真人改編電影《真人快打》續篇，電影第一集於 2021 年 4 月在全球院線與 HBO Max 串流平台上映，雖然受到疫情嚴重打擊，但還是在全球票房衝出 8,400 萬美元，成為華納兄弟 Max 史上最受關注的電影之一。

《真人快打》講述 MMA 綜合格鬥選手科爾楊（路易斯·陳飾）在危急存亡的宇宙之戰中與異界敵人對峙，但續集情節細節仍處於保密狀態，除了路易斯陳回歸之外，其他確定將繼續出演續作的陣容不少。

包括澳洲女星 Jessica McNamee 飾演刀鋒索尼婭、喬許·羅森（Josh Lawson）飾演黑龍會幫眾卡諾（Kano）、日本影星淺野忠信飾演雷電、美黑人演員 Mehcad Brooks 飾演索尼婭的老大賈克斯·布里吉斯（Jax Briggs）、華裔加拿大男演員林路迪飾演劉康、新加坡華裔演員黃經漢飾演巫師尚宗、印尼籍華裔男演員Joe Taslim 飾演忍者部落的避寒（Bi Han）兼絕對零度（Sub-Zero） ，真田廣之飾演蠍子，黃又亮（Max Huang）飾演劉康少林寺同袍功老。

首集導演-賽門麥奎德（Simon McQuoid）依舊坐鎮執導《真人快打2》，美版《死亡筆記本》（Death Note）的共同編劇傑瑞米史萊特（Jeremy Slater）也已加入執筆，並由原子怪獸影業創辦人、恐怖名導溫子仁以及 Michael Clear，攜手 Broken Road 製片公司 Todd Garner、McQuoid 和 E. Bennett Walsh 監製本片。