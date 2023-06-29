「鋼鐵人」與「白皇后」喜結良緣 漫威史上最震撼婚禮！

美式英雄漫畫巨頭漫威（Marvel）的宇宙，再次響起了婚禮的鐘聲，但這一次結成連理的，竟然是兩位令粉絲們意想不到的角色。

根據 IGN 網站的獨家報導，「白皇后」艾瑪佛斯特（Emma Frost），以及「鋼鐵人」東尼史塔克（Tony Stark），將會在今年秋季推出的《X戰警》最新漫畫系列第 26 期，以及《無敵鋼鐵人》第 10 期中，舉行一場盛大的婚禮。

這兩篇漫畫都將會由 Gerry Duggan 撰寫，並分別由 Stefano Caselli 以及 Juan Frigeri 繪製。這個出乎意料的發展也呼應了《X戰警》以及《無敵鋼鐵人》兩個漫畫系列在最近這幾個月漸漸開始產生的關聯性，而 Lucas Werneck 也為這兩期漫畫各自繪製了能夠相互連接在一起的封面。

對於粉絲來說，看到艾瑪佛斯特定下來是一件難以想像的事，而且還是跟東尼史塔克這樣的自大狂，更別說變種人和人類之間的關係在近年的漫威漫畫宇宙中依然維持著一種緊張的氣氛。根據 Gerry Duggan 的說法，這對出乎意料的新人所產生的困惑感就是這篇故事的其中一大重點。

「他們兩人看起來都不像是會結婚的類型。而這段婚姻為什麼會奏效，以及如何奏效，或是到底會有多有趣，這都得要你們眼見為憑，到時候得要自己買漫畫來看才會知道。他們看起來當然不像已經準備好要結婚了，更別說是跟彼此，但人生瞬息萬變。」Gerry Duggan 表示。

「雖然他們在形象上都是公眾人物，但我得說我不確定他們是否真的在乎大眾的眼光。愛就是愛。話雖如此，雖然他們確實有著一些共通點，他們都不值不扣的資本家，所以這或許就是讓這段婚姻得以持續的共通點。」

此外，Gerry Duggan 也證實了這段婚姻其實是他對於《無敵鋼鐵人》系列長遠計畫的其中一個自然發展，在這之前，粉絲們已經看到了東尼的人生因為一位名為「飛龍」的反派而分崩離析。有趣的是，結婚反而成為了東尼打從這個系列在去年推出後所遇到的第一件好事。

「我想反派們目前的策略與目標都對鋼鐵人以及東尼史塔克這兩種身份造成了一種美妙的問題。我們的執行方式是將《無敵鋼鐵人》視為一種能夠終結所有《裝甲戰爭》的《裝甲戰爭》。飛龍握有那樣的技術，將所有的進展通通投入在一台 30 尺高的哨兵機器人身上，光是其中一台這樣的哨兵就差點消滅了所有的哨兵。為整個漫威宇宙帶來了嚴重的問題。東尼必須竭盡所能擊敗飛龍，而鋼鐵人則得想辦法對付史塔克哨兵和旗下產品。這一切都很完美，就如同我愛著東尼和鋼鐵人一樣，我常常享受透過故事讓他面對各種不可能的情況，讓他被痛扁一段。這就是最棒的工作。」Gerry Duggan 表示。

值得注意的是，這並不是 Gerry Duggan 第一次在漫威漫畫宇宙中安排了一段出乎意料的婚姻。就在 2014 年，他曾撰寫一段講述死侍與吸血鬼女王夏坷拉結成連理的漫畫篇章。

《X戰警》第 26 期以及《無敵鋼鐵人》第 10 期分別將於 9 月 6 日以及 9 月 27 日推出。