暢銷遊戲改編動畫電影 《惡靈古堡：死亡島》呈現恐怖驚悚情節
日本CAPCOM公司旗下暢銷遊戲《惡靈古堡》系列作品銷售量已突破1億3000萬套，而根據遊戲原作改編的最新CG動畫電影《惡靈古堡：死亡島》，也公布將於2023年7月7日在日本上映。為造福台灣粉絲，代理商極力爭取日方首肯，已定案《惡靈古堡：死亡島》將於6月29日在台灣搶先上映，並且推出兩款A3特典海報，只要購買一張電影票，即可隨機獲贈一張特典海報，各家戲院分配數量有限，送完為止。
《惡靈古堡：死亡島》精彩呈現原作中的恐怖驚悚情節，故事描述安東尼奧・泰勒手上握有機密情報而遭武裝集團綁架，為此美國總統專屬特務里昂前往追查，卻意外遭遇一名神祕女子妨礙，讓犯人得以逃逸。另一方面，反生化武器組織「BSAA」的克里斯、吉兒以及擔任顧問的蕾貝卡，正針對舊金山一帶所發生感染源不明的殭屍疫情進行探查。在克蕾兒所屬的組織協力調查之下，發現病毒確診者全都去過監獄島・阿爾卡特拉斯。為了調查真相，克里斯一行人於是搭乘渡輪往監獄島出發……
《惡靈古堡：死亡島》6月29日全國聯映。
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